Львівські ЦНАПи тимчасово припиняють роботу через Covid-19

У Львові через велику кількість хворих на Covid-19 працівників на один день призупиняють роботу Центри надання адміністративних послуг.

За інформацією прес-служби львівської мерії, у суботу, 29 січня, у зв’язку із захворюваністю працівників, усі Центри надання адміністративних послуг Львівської громади не прийматимуть відвідувачів.

Окрім того, наступного тижня, з 31 січня, Центр надання адміністративних послуг на вул. Тараса Шевченка, 374, як і цього тижня, не прийматиме відвідувачів. Це теж зумовлено захворюваністю працівників підрозділу.

З усіма питаннями мешканців просять звертатися до служби підтримки ЦНАП: (032)297-57-95.

Станом на 28 січня до лікарень Львова госпіталізували 449 хворих з коронавірусом або підозрою на нього. Загалом у міських лікарнях, які приймають хворих на Covid-19, облаштували 1750 ліжок із доступом до кисню. Львівська міськрада закликає мешканців дотримуватись карантину і не наражати себе та інших на небезпеку. Якщо з’явились перші симптоми захворювання, залишатись вдома і контактувати із сімейним лікарем.