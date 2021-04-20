У Львові вже є 12 ЦНАПів, які надають понад 300 видів послуг

У вівторок, 20 квітня, у Дублянах запрацював Центр надання адміністративних послуг. Новий ЦНАП для мешканців Дублян, Ситихова, Малих Підлісок, Малехова та інших громад запрацював на вул. Шевченка, 4. Як повідомили у прес-службі ЛМР, зараз, зважаючи на карантин, за попереднім записом тут приймають близько 40 осіб. Однак згодом він зможе обслуговувати до 200 осіб щодня

Тут працюватимуть 3 адміністратори, 2 представники Дублянської міської ради та представник ЛКП «Львівавтодор» (приймає заяви на отримання пільгового електронного квитка). Мешканці зможуть подати звернення, записатись на прийом до посадовця, подати заяву на отримання адміністративної послуги з суб’єктом надання, яких є виконавчі органи Львівської міської ради чи державні органи влади та отримати її результат. Особливу увагу тут приділили соціальному напрямку: до прийому громадян залучать фахівців соціального захисту та пенсійного фонду. Також тут можна подати документи на пільговий транспортний квиток. Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання жителів м. Дублян можна здійснити за один візит.

Фото ЛМР

«Ми плануємо цей офіс розвивати. Дуже популярні послуги станом на сьогодні – оформлення паспортів та обмін посвідчення водія. При закупівлі відповідного обладнання, ми теж плануємо ці послуги запровадити тут. Тому потенціал тут є, можливості є, будемо розвивати», – пояснила директорка департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик.

Офіс обладнаний електронною системою керування чергою, доступом до інтернету, wi-fi, тут є можливість на місці оплати послугу. Офіс поділений на функціональні зали: рецепція («Інформаційна довідка»), де можна отримати бланк заяви, інформаційну картку адміністративної послуги з переліком документів, зареєструватись в електронній системі керування чергою; зала очікування та написання заяв; дитячий куточок; операційна зала, зона вільного доступу до інтернету. Проект реалізовано в рамках Програми «U-LEAD з Європою» спільно Дублянською міською радою та Львівською міською радою.

За словами Валентини Бартошик, зараз ЦНАП діють у кожному районі міста Львова і за його межами, зокрема у смт. Брюховичі, смт. Рудно, м. Винники та у приєднаних територіях, що увійшли до складу львівської громади: у с. Лисиничі та с. Зашків. Також зараз місто працює над облаштуванням такого офісу у с. Рясне-Руське.

«Найближчим часом такий офіс буде у с. Рясне-Руське і, фактично, вся львівська громада має свій ЦНАП. Наша ціль – щоби мешканці всіх приєднаних громад мали можливість у себе на місці максимально зручно отримувати весь спектр послуг від міської ради», – зазначив у коментарі Юрій Лукашевський, директор департаменту міської агломерації.

Нагадаємо, ЦНАП у львівській громаді працюють за такими адресами: пл. Ринок, 1 (бічний вхід), пр. Червоної Калини, 72а, вул. К. Левицького, 67, вул. М. Хвильового, 14а, вул. І. Виговського, 32, вул. Г. Чупринки, 85, вул. Т. Шевченка, 374, смт. Рудне – вул. Грушевського, 55, смт. Брюховичі – вул. Івасюка, 2а, м. Винники – вул. Галицька, 12, с. Лисиничі – вул. Шевченка, 48, с. Зашків – вул. Є.Коновальця, 110А.

Графік роботи територіальних підрозділів ЦНАП: понеділок, вівторок, четвер: 09.00 – 18.00 год. середа: 09.00 – 20.00 год. п’ятниця-субота: 09.00 – 16.00 год. Перелік усіх послуг, які надає ЦНАП у Львові, можна знайти за посиланням.

До слова, загалом у Львові вже є 12 ЦНАПів, які надають понад 300 видів послуг.