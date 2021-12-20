Від неділі, 19 грудня, на віртуальні рахунки щеплених проти коронавірусу українців офіційно почала надходити тисяча гривень. Гроші є фінансовим заохоченням, щоб підтримати бізнес, який неодноразово потерпав під час карантину. За них можна подивитися кіно, сходити у спортзал чи збагатити домашню бібліотеку.

Львів'янин Андрій Губарь використав частину Covid-тисячі на книгу, яку замовив в Інтернет-магазині.

«Вже отримав її і готовий читати. Без проблем зареєструвався у програмі «єПідтримка» й кошти від держави одержав ще 16 грудня», – розповідає він.

В одній із книгарень «Видавництва Старого Лева» кажуть: протягом двох днів розрахунку тисячею справді бачать приріст.

«Як мінімум, у півтора раза більший трафік на наших електронних ресурсах. Нам навіть телефонували та запитували, як правильно використати ці кошти. Виходить, людям дали мотивацію до "Дії", яка, можливо, не була аж такою привабливою», – зазначає головна редакторка «ВСЛ» Мар'яна Савка.

Минулими вихідними президентські кошти витрачали також у «Планеті кіно». Там для кіноманів пропонують сертифікати, щоб придбати покази фільмів і їжу.

«Люди можуть купити і квитки, і попкорн сумарно на більшу суму. Але ті, хто хоче використати тисячу частково, хай підходять до кас й обирають собі перегляд тих чи інших стрічок», – пояснює директорка мережі «Планета кіно» у Львові Оксана Хвальова.

Державний «ПриватБанк» теж запустив послугу. «єПідтримку» мають вже 2,5 мільйони рахунків. Гроші на них надійдуть за десять днів, витратити їх можна впродовж чотирьох місяців.

«Якщо людина не скористається таким заохоченням, через 4 місяці його повернуть до держбюджету. Аналогічно із залишком — він теж "згорить"», – зазначає речниця «ПриватБанку» у Львівській області Докія Кузьменко.

Нагадаємо, отримати президентську тисячу зможуть навіть ті, хто не мають смартфона або додатку «Дія». Але це станеться пізніше, орієнтовно в липні 2022 року. Один із можливих варіантів, який обговорюють в уряді, — видача реальних карток з Covid-коштами.

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