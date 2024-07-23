Вища рада правосуддя внесе президентові України подання про призначення Володимира Кондратюка суддею на посаду судді Радивилівського районного суду Рівненської області. Відповідне рішення ВРП прийняла 23 липня.

Володимир Кондратюк є адвокатом (свідоцтво видане Волинською обласної КДКА) та проживає у Львові. Він був засновником та керівником львівського ТзОВ «Ай Пі Легал-Спорт», основний КВЕД якої – діяльність у сфері права. Про це свідчать дані з його декларації, поданої як кандидата на посаду судді.

У декларації Володимира Кондратюка зазначено, що у 2023 році він отримав 421 тис. грн від підприємницької діяльності, загальний дохід його дружини Юлії становить близько 360 тис. грн – у цю суму входить, зокрема, зарплата у «Спільному українсько-канадському підприємстві «Росан», адвокатському об’єднанні «Апріорі груп» та дохід від відчуження рухомого майна.

Із 2023 року Володимир Кондратюк є власником авто Suzuki SX4 (2018 року випуску). Подружжя декларує чотири квартири у Львові (77,8 м2, 28,8 м2, 48 м2, 19,4 м2), а також земельну ділянку та нежитлове приміщення.