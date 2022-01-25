Церква св. Анни збудована за 17 км від Донецького аеропорту в с. Карлівка

Національна спілка архітекторів України (НСАУ) відзначила проект церкви на Донеччині. Дипломи за проект отримали двоє архітекторів Богдан Гринько та Олександр Малкович. А відомий львівський стоматолог, волонтер та громадський діяч Мирон Угрин отримав подяку від НСАУ за ініціативу побудови храму. Про відзначення ZAXID.NET повідомив голова Львівської обласної спілки архітекторів Микола Шеремета.

«За поданням Львівської спілки архітекторів на черговому засіданні від 20 січня НСАУ відзначила проект львівських колег-архітекторів Богдана Гринька (автор проекту) і Олександра Малковича (макет), як якісно та успішно реалізований проект, що був створений у найкоротший термін на волонтерських засадах для наших захисників на прифронтовій території. Цей проект свідчить про активну участь українського Архітектора у творенні культурного та духовного простору, навіть у зоні бойових дій. Архітектори завжди є і будуть сильною підтримкою наших солдат!», – розповів ZAXID.NET Микола Шеремета.

Дипломи та подяка НСАУ (Фото Миколи Шеремети)

Проект церкви св. Анни, яку в 2019 році збудували в с. Карлівка на Донеччині, належить львівському архітектору Богдану Гринькові. Також дипломом відзначили архітектора Олександра Малковича, який створив деталізований архітектурний макет храму. Подякою НСАУ також нагородили ініціатора й ідейника цього будівництва Мирона Угрина.

«Я вдячний долі за те, що звела мене з такими талановитими людьми, високопрофесійними архітекторами, як Богдан Гринько та Олександр Малкович, які втілили в життя нашу мрію – звести на території волонтерського стоматологічного проекту «ТризубДентал» в Карлівці Донецької області, що за 17 км від Донецького аеропорту, церкву св. Анни. Від задуму, лютий 2019 року, пройшло лише 10 місяців і 15 грудня 2019 року вона гостинно відкрила свої двері. Вона стала міжконфесійним духовним прихистком для наших захисників, символом нашої віри і сили», – зазначив Мирон Угрин.

Церкву св. Анни збудували за 10 місяців майстри з Верховини

«Мені дуже приємно, що я мав честь працювати над цим проектом. Тішуся, що нам всім у результаті вдалося створити багатофункціональну споруду. Окрім того, що тут відбуваються релігійні обряди усіх конфесій, тут розміщена бібліотека, відбуваються зустрічі, лекції та концерти», – зазначив архітектор Богдан Гринько.

Відомий львівський колекціонер та художник – Тарас Лозинський – подарував для цього проекту ікони, які написані на склі олійними фарбами.

Художник Тарас Лозинський подарував для цього проекту ікони

«Насамперед був розроблений проект конструкцій іконостасу, які і стали визначальним мірилом для майбутніх габаритів та форм проектованої споруди. Моїм завданням було створити будівлю, яка буде нескладною у виконанні і матиме форми, які характерні для української народної архітектури. Так із запланованої каплички будівля перетворилася на невелику церкву з рисами, які притаманні карпатському регіону України», – розповів архітектор Богдан Гринько.

Деталізований макет храму в масштабі 1:25 створив архітектор Олександр Малкович

До проекту також долучився відомий художник, визначний майстер гутного скла, професор Андрій Бокотей. Він створив вітражі. А оригінальне обрамлення іконостасу зробив львівський художник-різьбяр Володимир Вороняк.

Вітражі створив художник Андрій Бокотей

До слова, до будівництва храму міг долучитися кожен охочий, оплативши вартість дерев’яного бруса, який коштував 3 тис. грн. На знак подяки на брусах зазначали прізвище та ім’я благодійників, назву підприємства чи організації.

За підготовку дерев’яних брусів, ґонту та побудову самої церкви взялися верховинські майстри. Дзвін для церкви замовили родини Ферендюків та Угринів.

Церква відчинила свої двері у грудні 2019 року. Вже понад два роки вона є домівкою, де відбуваються церковні обряди, які здійснюють військові капелани різних конфесій. Тут діє бібліотека, де військові можуть почитати книжки, які подарували українські письменники та видавництва. Також тут відбуваються різноманітні зустрічі, концерти та лекції. Окрім того тут, у теплі та спокої, військові просто можуть почекати своєї черги до лікаря.

Зазначимо, що через збільшення кількості хворих на коронавірус урочисте відзначення відбудеться онлайн у середу, 26 січня.

Богдан Гринько – архітектор, член Національної спілки архітекторів. У 2002 році закінчив НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю «Архітектура будівель та споруд». До 2007 року працював у ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут "Укрзахідпроектреставрація"». Пізніше – провідним архітектором у ТзОВ «АБМК», ТзОВ «Шеремета Архітект Ґруп». Займається розробкою індивідуальних проектів.

Олександр Малкович – архітектор. Народився в Коломиї. Навчався у НУ «Львівська політехніка» на кафедрі містобудування. Працював за спеціальністю у Коломиї та Львові. Займається макетуванням, 3D моделюванням.

Мирон Угрин – заслужений лікар України, стоматолог-імплантолог. Засновник та керівник Центру стоматологічної імплантації та протезування ТзОВ «ММ». Волонтер, громадський діяч. Почесний президент Асоціації імплантологів України, почесний член Асоціації імплантологів Польщі, засновник благодійного фонду, який допомагає дітям з природженою відсутністю зубів, онкологічним пацієнтам і пацієнтам похилого віку. Очолював Національну спілку стоматологів України. Активно допомагає військовослужбовцям у зоні бойових дій, де з іншими проводить безкоштовні операції, передає обладнання для пересувних стоматологічних кабінетів, лікує бійців.

У матеріалі використані фото Мирона Угрина, Олександра Малковича та Богдана Гринька