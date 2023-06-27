Львівський архів оприлюднив 130 справ НКВС і документи про оборону Львова
Ознайомитись з історичними записами можна онлайн
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На офіційному електронному ресурсі Державного архіву Львівської області оприлюднено нові оцифровані історичні документи, повідомляють в архіві.
Так, на сайті можна знайти 130 справ слідчого відділу НКВС у Львівській області за період з 1939 по 1950 рік, що містять кримінальні справи. Також оприлюднено 19 книг (справ) відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції за 1940-1941 рр., які містять записи про народження, шлюби та смерті людей.
Окрім того, опубліковано 84 справи із фонду 266: «Союз оборонців міста Львова», що належать до дорадянського періоду (1918-1939 рр.) в Україні. Ці справи містять історичні документи та матеріали, що стосуються оборони Львова та діяльності Союзу оборонців у цей період. Вони можуть містити інформацію про бойові дії, організаційну роботу, роль учасників та інші аспекти, пов'язані зі захистом міста.
«Ці справи є важливим джерелом для вивчення історії Львова», – кажуть в архіві.
Упродовж червня на електронному ресурсі архіву Львівської області опубліковано також шість описів із відомостями про викладачів університету імені Яна Казимира у Львові, працівників магістрату міста, з інформацією управління в справах евакуації українського, польського, чеського та словацького населення при Раді Міністрів УРСР.
Державний архів Львівської області продовжує роботу над скануванням та оприлюдненням інших матеріалів з архівних фондів.
Як інформував ZAXID.NET, у грудні 2022 року Державний архів у Львівській області запустив онлайн-платформу із доступом до 400 тис. оцифрованих документів, кількість яких постійно збільшується.
Оцифровані документи можна переглянути за посиланням. Там документи, які стосуються усієї області, поділяються на хронологічні періоди:
- фонди дорадянського періоду;
- фонди радянського періоду;
- фонди періоду нацистської окупації;
- фонди колишнього партархіву;
- фонди періоду незалежної України.