Ці документи допоможуть у вивченні історії Львова та в пошуку інформації про рідних

На офіційному електронному ресурсі Державного архіву Львівської області оприлюднено нові оцифровані історичні документи, повідомляють в архіві.

Так, на сайті можна знайти 130 справ слідчого відділу НКВС у Львівській області за період з 1939 по 1950 рік, що містять кримінальні справи. Також оприлюднено 19 книг (справ) відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції за 1940-1941 рр., які містять записи про народження, шлюби та смерті людей.

Окрім того, опубліковано 84 справи із фонду 266: «Союз оборонців міста Львова», що належать до дорадянського періоду (1918-1939 рр.) в Україні. Ці справи містять історичні документи та матеріали, що стосуються оборони Львова та діяльності Союзу оборонців у цей період. Вони можуть містити інформацію про бойові дії, організаційну роботу, роль учасників та інші аспекти, пов'язані зі захистом міста.

«Ці справи є важливим джерелом для вивчення історії Львова», – кажуть в архіві.

Упродовж червня на електронному ресурсі архіву Львівської області опубліковано також шість описів із відомостями про викладачів університету імені Яна Казимира у Львові, працівників магістрату міста, з інформацією управління в справах евакуації українського, польського, чеського та словацького населення при Раді Міністрів УРСР.

Державний архів Львівської області продовжує роботу над скануванням та оприлюдненням інших матеріалів з архівних фондів.

Як інформував ZAXID.NET, у грудні 2022 року Державний архів у Львівській області запустив онлайн-платформу із доступом до 400 тис. оцифрованих документів, кількість яких постійно збільшується.

Оцифровані документи можна переглянути за посиланням. Там документи, які стосуються усієї області, поділяються на хронологічні періоди: