ДТП трапилась 9 січня 2025 року на вул. Кульпарківській

Франківський районний суд Львова виніс вирок 23-річному місцевому айтівцю Андрію Гордону, який за кермом Volkswagen Golf на смерть збив 64-річного пішохода. Суд призначив йому рік іспитового терміну.

ДТП трапилась ввечері 9 січня 2025 року на вул. Кульпарківській. Водій Volkswagen Golf Андрій Гордон перевищив швидкість і на пішохідному переході наїхав на 64-річного львівʼянина. Внаслідок ДТП пішохода госпіталізували, однак від отриманих травм він помер у лікарні.

У суді Андрій Гордон свою провину визнав, а родичі загиблого просили його суворо не карати, оскільки він водій сплатив моральну і матеріальну шкоди.

Враховуючи обставини справи, суддя Богдана Кушнір визнала водія винним у смертельній ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначила йому 4 роки позбавлення волі з вилученням водійських прав на рік. Однак суд звільнив його від відбування покарання, замінивши увʼязнення на рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.