Львівський гідрометцентр попередив про значне погіршення погоди
Увечері неділі та впродовж наступного дня у місті буде сильний вітер, а в горах є загроза сходження лавин
До кінця доби, 30 січня, та впродовж понеділка, 31 січня, синоптики прогнозують у Львові сильні вітри та хуртовини. Львів'ян попереджають про II рівень небезпеки – помаранчевий.
На львів'ян очікує значне погрішення погоди у неділю ввечері. Впродовж наступного дня у місті очікується сильний північно-західний вітер швидкістю 25-28 м/c. Також будуть хуртовини, а на дорогах ожеледиця.
Варто нагадати, що львів'янам краще не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Водночас водіям варто обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари.
Тим часом у понеділок в горах області прогнозують сходження лавин. Там оголошений III рівень небезпеки –помаранчевий.
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