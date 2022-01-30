До кінця доби, 30 січня, та впродовж понеділка, 31 січня, синоптики прогнозують у Львові сильні вітри та хуртовини. Львів'ян попереджають про II рівень небезпеки – помаранчевий.

На львів'ян очікує значне погрішення погоди у неділю ввечері. Впродовж наступного дня у місті очікується сильний північно-західний вітер швидкістю 25-28 м/c. Також будуть хуртовини, а на дорогах ожеледиця.

Варто нагадати, що львів'янам краще не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Водночас водіям варто обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари.

Тим часом у понеділок в горах області прогнозують сходження лавин. Там оголошений III рівень небезпеки –помаранчевий.