Замовник робіт не оприлюднив технічної специфікації, тож не зрозуміло, про які саме роботи йдеться

У грудні 2024 року Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну Львова уклав договір із ТОВ «Роксіс Груп» на капітальний ремонт коледжу дизайну і ресторанної справи, що на вул. Городоцькій, 195. Сума договору – 24,072 млн грн. Документ оприлюднений в системі електронних закупівель Prozorro.

На сторінці закупівлі не розміщено технічної специфікації, щоб зрозуміти, які роботи виконуватимуться в коледжі. Лише в одному додатку до договору ідеться про ціни на матеріальні ресурси. В документі згадуються віконні і дверні блоки, теплова ізоляція, змішувачі, комплектуючі для каналізації, мийки, унітази, фарба тощо.

Договір підписали директорка коледжу Наталія Оверко та директор ТОВ «Роксіс Груп» Олег Коваль. Власницею фірми-підрядника, згідно з даними сервісу YouControl, є Оксана Коваль і Олександр Сегін. Фірма заснована 11 років тому у Львові. Додамо, що Олег Коваль також є власником іншої будівельної фірми – ТОВ «Будмонтажресурс», що також займається ремонтами закладів освіти.

Договір на 24 млн грн – найбільший за минулі роки для ТОВ «Роксіс груп». Переважно фірма займалась дрібними поточними ремонтами у школах та центрах дитячо-юнацької творчості у Львові, суми договорів за якими не перевищували 1,5 млн грн, а переважно становили до 500 тис. грн. Також фірма виконувала деякі роботи для Львівського університету безпеки життєдіяльності.

У жовтні 2023 року фірма отримала підряд на 8,2 млн грн від Львівського обласного медичного центру превенції та терапії узалежнень. До цього великі підряди фірма востаннє отримувала у 2018 році – тоді ішлося про будівництво реабілітаційного комплексу «Галичина» за 86,5 млн грн. Директором фірми на той час був Роман Ястремський, староста села в Бібрській громаді. Завершальні роботи на будівництві зараз виконують інші підрядники.