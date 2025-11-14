Заступник міського голови з питань міжнародної співпраці Сергій Кіраль з норвезькими партнерами на конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, де підписали угоду

Львівська міська рада та Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO) під час конференції ReBuild Ukraine у Варшаві підписали грантову угоду на модернізацію ліцею «Оріяна». Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Ідеться про модернізацію за стандартом NZEB – Nearly Zero Energy Buildings, тобто близькі до нульового споживанням енергії будівлі. Такі будівлі мають потужну теплоізоляцію, сучасні вікна та мінімальні тепловтрати.

Нагадаємо, ліцей «Оріяна», що розташований на Сихові, постраждав внаслідок ракетної атаки росіян на Львів 29 грудня 2023 року.

«Для нас це особливо важливий проєкт. Після ракетної атаки ми не просто відновлюємо ліцей – ми свідомо робимо будівлю кращою, ніж вона була: впроваджуємо високий рівень енергоефективності, сучасні технічні рішення та підходи, які зменшують витрати і підвищують комфорт», – прокоментував директор ЛКП «Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Юрій Теліпський.

Проєкт відбудови співфінансуватимуть норвезьке агентство Norad та ЛМР. Загальна вартість проєкту становить понад п’ять мільйонів євро.

Цей проєкт є частиною ширшої програми, яка загалом передбачає реконструкцію та модернізацію трьох навчальних закладів в Україні через впровадження та демонстрацію технічних стандартів будівництва з майже нульовим енергоспоживанням.