Львівський медуніверситет перевірить доповідь звинуваченого у сексизмі професора Білобривки

Доповідь львівського професора Ростислава Білобривки, яка спричинила скандал та звинувачення у сексизмі й антинауковості, перевірить етична комісія при Львівському медуніверситеті. Про це у понеділок, 18 червня, повідомили в офіційній заяві медуніверситету, вперше відреагувавши на скандал зі своїм працівником.

У заяві вказано, що саме етична комісія має надати адміністрації університету висновки для подальших рішень щодо Ростислава Білобривки.

«Останніми днями в соціальних мережах та ЗМІ активно обговорюють тези з доповіді завідувача кафедри психіатрії, психології та сексології Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького Ростислава Білобривки. Власне тези, а не сама доповідь, оскільки публікувати виступи всіх учасників конференції у повному обсязі в організаторів немає можливості. Усі матеріали, пов'язані зі згаданим інцидентом, скеровано в етичну комісію, що діє при університеті. Після проведення аналізу комісія надасть свої висновки адміністрації ЛНМУ імені Данила Галицького для прийняття відповідного рішення», – йдеться в опублікованій на сайті медуніверситету заяві.

Скандал із Ростиславом Білобривкою виник після публікації тез з наукової конференції «Свідомість, мозок, мова», яка відбулася наприкінці квітня 2018 року. У роботі Білобривки виявили антинаукові та сексистські твердження. Наприклад, заяву про те, що «жінка нічого не відкриває, відкриває завжди тільки чоловік. Жінка завжди чекає, коли її відкриють, адже вона ж є сама таємниця, то як може таємниця відкривати таємницю. Їй це не потрібно від природи. А відкривати, проникати кудись це суто чоловіка справа».

Через резонанс, який викликала ця робота, МОЗ звернулося до Міносвіти з проханням перевірити докторську дисертацію Ростислава Білобривки і у випадку виявлення псевдонаукових або дискримінаційних тверджень, МОЗ просить Міносвіти позбавити Білобривку вченого звання. Окрім цього, Міністерство охорони здоров'я надіслала керівництву Львівського медуніверситету ім. Д. Галицького листа з проханням також провести перевірку роботи Білобривки.

«Публічне виголошення подібних тез ставить під великий сумнів питання про професійність пана Білобривки як завідувача кафедри медичного ЗВО та про відповідність його діяльності нормам медичної та наукової етики... МОЗ рекомендує Львівському національному медичному університету вжити негайних заходів та розглянути питання подальшого перебування на посаді завідувача кафедри психіатрії, психології та сексології, викладача, який ганьбить імідж університету і української науки в цілому», – йдеться в опублікованому Уляною Супрун листі за підписом заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського.