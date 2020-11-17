Львівський осередок партії «Опозиційна платформа – За життя», яку очолює Віктор Медведчук, відверто агітує за Олега Синютку на офіційній сторінці партії у Facebook. Представники ОПЗЖ у Львові запевняють, що не узгоджували таку ініціативу з центральним керівництвом партії.

Першим на вміст сторінки «Опозиційна Платформа – За Життя. Львівщина» звернув увагу Telegram-канал #політичнийтреш, який веде львівський журналіст Дмитро Посипанко. Виявилось, що там справді опубліковані щонайменше п'ять дописів на підтримку Олега Синютки і один допис з посиланням на новину «Вголосу» про «ботоферму Садового» без будь-яких підтверджень.

Сторінка «Опозиційна Платформа – За Життя. Львівщина» є офіційною сторінкою львівського осередку партії ОПЗЖ – це ZAXID.NET підтвердив заступник голова львівського обласного осередку ОПЗЖ Михайло Герман. Очолює цей осередок народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак.

Щодня на сторінці ОПЗЖ.Львівщина публікують дописи про Олега Синютку (скріншот сторінки)

За словами Михайла Германа, виступати з офіційною заявою про підтримку Олега Синютки у другому турі виборів мера Львова ОПЗЖ не планує.

«Це не означає, що ми за Синютку, це означає, що ми проти Садового. Я не знаю Синютки і мені ніхто з Києва команди не давав. Це бачення нашої команди, тих п’ять тисяч громадян, які проголосували за нас в міську раду», – заявив Михайло Герман, який очолював виборчий список ОПЗЖ на виборах до Львівської міськради У минулому пенсіонер МВС Михайло Герман був депутатом Винниківської міськради.

«Вас ваше життя влаштовує? Мене не влаштовує, тому половина Львова переїхала за кордон працювати. Це нормально? Розпадаються сім'ї, розпадаються родини. Розпадаються через те, що він (Садовий) в місті не надає робочих місць і інвесторів не притягує і не полегшує життя, такий транспортний колапс, то жах просто», – пояснює позицію партії Михайло Герман.

Нагадаємо, що раніше три телеканали, що входять у медіагрупу Тараса Козака, синхронно поширювали інформацію з львівського сайту «Вголос», що перебуває під контролем Ігоря Кривецького («Свобода») і Григорія Козловського («ЄС»).