Фальшивки, що майстерно імітують реальні передвиборчі газети штабу Садового, поширювали через поштові скриньки на Сихові

Мешканці Сихова, одного із найбільш густонаселених районів Львова, виявили у своїх поштових скриньках фальшиві газети, майстерно стилізовані під агітаційні бюлетені «Самопомочі», у яких від імені мера Андрія Садового пропонується створення великого ромського поселення на Сихові. Виборчий штаб Садового уже звернувся в поліцію, у штабі Синютку появу фальшивок відмовились коментувати.

Про виявлені на Сихові фальшиві газети повідомив сам Андрій Садовий, опублікувавши ввечері 13 листопада дві шпальти з цієї 4-сторінкової агітки. Він також прямо звинуватив у розповсюджені фальшивих матеріалів свого опонента на виборах Олега Синютку.

«Мешканці Сихова поділились фото. Такі газети роздають під виглядом агітації за Садового. Наприклад: «Мер Львова пропонує створити в місті масштабне ромське поселення». І далі по тексту... Це неякісна підробка, як і вся передвиборча кампанія мого конкурента. Так вони нічого й не навчились», – написав Садовий у Facebook.

На Сихові поширюють фальшиві газети із закликами Садового до створення масштабного поселення ромів у цьому районі Львова

Прикметно, що загалом фальшивка дуже схожа на реальні виборчі газети, які кілька разів раніше випускав штаб «Самопомочі», принаймні перше і четверта шпальти складаються з матеріалів, які раніше справді публікувавлись. Проте на другій і третій шпальтах опубліковані матеріали, у яких Садовий нібито виступає з ініціативою створити на Сихові масштабне поселення ромів.

У цих матеріалах стверджується, «ромське поселення» буде мати «сучасні будівлі, інфраструктуру, школи, садочки, культурні установи», профінансовані коштом міського бюджету і кредитами європейських банків. Від імені Садового ромів закликають приїжджати до Львова: «Жодних обмежень, кастингів, відборів. Незалежно від віку, статі, достатку, освіти. Приймаємо всіх, як і належить європейському, толерантному місту. Ми гарантовано надамо, нехай бюджетне, але безкоштовне житло».

Член партії «Самопоміч», заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко розповів ZAXID.NET, що газети мешканці Сихова отримали через поштові скриньки, фактів роздачі таких газет на вулиці наразі не зафіксовано. Штаб партії «Самопоміч» уже звернувся в поліцію.

Кілька мешканців Сихова підтвердили ZAXID.NET, що знайшли фальшиву газету «Самопомочі» у своїх поштових скриньках 13 листопада.

«Нам повідомили мешканці з Сихова, що зафіксували таку газету у кількох будинках на просп. Червоної Калини. Одразу виїхали наші колеги зі штабу на місце, щоб перевірити. Всі виявлені примірники газети були зібрані. Також наші колеги пройшлися по району, подивилися, чи немає випадків, щоб хтось роздавав на вулиці. Ми нікого на той момент не зафіксували. Звернулися в поліцію, щоб розслідувати, хто це робив і з якою метою. Ми розуміємо, для чого це робилось – з метою провокації, тому що там є ряд перекручувань, різних маніпуляцій», – заявив Андрій Москаленко.

Він також підтвердив, що фальшивка імітує справжню газету «Самопомочі»: схожа стилістика, шрифти, логотип. Частина сторінок фальшивої газети – це матеріали, які раніше справді розповсюджувались «Самопоміччю».

«Там фактично скопійована частина газети, яка справді розповсюджувалась, а друга і третя сторінки – підроблені. Вони використовували подібне брендування. Якщо подивитися зблизька, то видно, що логотип різний, але якщо людина ввечері отримає цю газету, то вона не розрізнить. Ті, хто це ініціював, на це і сподівались», – стверджує Москаленко.

У виборчому штабі Олега Синютки, який кандидує на посаду мера від партії «Європейська солідарність», відмовились коментувати ZAXID.NET появу фальшивок, заявивши лише, що нічого про це не знають.

Нагадаємо, що раніше в офіційному віснику «Європейська солідарності» виявили кілька фейків – зокрема, наприклад, про заборону використання у Львові державних символів. Аналіз публічних заяв самого Олега Синютки також неодноразово виявляв у них недостовірну інформацію.

Фальшиві газети з пропозицією створення ромського поселення виявили наразі лише на Сихові, одного із найбільш густонаселених районів Львова, де за результатами першого туру Садовий приблизно вдвічі випереджає Синютку.