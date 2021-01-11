На час ремонту перинатального центру породілей та вагітних прийматимуть дві львівські лікарні

Львівський перинатальний центр, що на вул. Джорджа Вашингтона, 6, два тижні не прийматиме породіль через плановий ремонт системи електропостачання.

Як ідеться в наказі департаменту охорони здоров'я ЛОДА від 10 грудня 2020 року, обласний перинатальний центр Львова не прийматиме породілей і вагітних із 11 до 25 січня.

Натомість Вагітних та породілей зі Львова та області, а також жінок із загрозою передчасних пологів та з передчасними пологами прийматиме 3-тя міська клінічна лікарня, що на вул. Раппопорта, 6.

Вагітним та породіллям із екстрагенітальною патологією та імуноконфліктною вагітністю допомогу надаватимуть у пологовому клінічному будинку №1, що на вул. Мечникова, 8.