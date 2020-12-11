Перинатальний центр закриється з 11 січня на два тижні

Львівський обласний перинатальний центр закриють на два тижні у січні 2021 року через ремонт системи електропостачання. Відповідний наказ видав департамент охорони здоров’я ЛОДА.

«Згідно з наказом департаменту охорони здоров’я №9️17 від 10.12.20 «Про зміну порядку госпіталізації вагітних і роділь» Львівський перинатальний центр не буде приймати вагітних та роділь з 9:00 11.01.21 до 9:00 2️5.01.21 у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт системи електропостачання» – йдеться в офіційному повідомленні медичного закладу, оприлюдненому у п’ятницю, 11 грудня.

Повідомляється, що вагітних та роділь зі Львова, а також вагітних та роділь із загрозою передчасних пологів зі Львова та області прийматиме 3-я міська клінічна лікарня Львова.

Натомість вагітним та роділлям з екстрагенітальною патологією та імуноконфліктною вагітністю допомогу надаватимуть в Пологовому клінічному будинку №1 міста Львова.

Директорка перинатального центру Марія Малачинська розповіла ZAXID.NET, що йдеться про планові роботи із заміни трансформаторів. Пацієнток не прийматимуть, оскільки приміщення лікарні буде повністю знеструмлене.

«Це планові роботи на виконання вимог «Львівобленерго» щодо поточних ремонтних робіт системи електропостачання. Ми відтерміновували, але у такий період мусимо закритися, бо вже нема куди далі відтягувати», – розповіла Марія Малачинська.

Прийом пацієнток припинять вранці 11 січня, однак лікарня повністю зупинить роботу, коли усіх буде виписано додому.