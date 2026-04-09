Львівський поліграфічний коледж працює з 1930 року

Львівський поліграфічний фаховий коледж приєднали до Національного університету «Львівська політехніка». Раніше навчальний заклад підпорядковувався Українській академії друкарства. Після реорганізації вишу як юридичної особи і приєднання його до політехніки змінив підпорядкування і його структурний підрозділ. Про це ZAXID.NET повідомили у коледжі.

Процес реорганізації розпочався у 2024 році. Українську академію друкарства приєднали до Львівської політехніки 2 квітня 2024 року у вигляді окремого Інституту поліграфії і медійних технологій. Львівський поліграфічний коледж змінив підпорядкування з 1 квітня 2026 року.

На студентів і викладачів ці юридичні зміни не вплинуть. Ліцензійні обсяги і спеціальності зберігаються ті самі.

Директорка коледжу Леся Хомчак висловила сподівання, що реорганізація створить для навчального закладу нові можливості.

«Ми увійшли до складу одного з найпотужніших університетів країни – з глибокими академічними традиціями, потужним науковим середовищем і широкими можливостями для розвитку. Це відкриває для наших студентів нові горизонти: доступ до сучасної освітньої інфраструктури, розширених освітніх програм і тіснішої інтеграції в університетське середовище. Сподіваємося, що в структурі Львівської політехніки ми досягнемо нових вершин на ринку освітніх послуг України», – прокоментувала директорка Львівського поліграфічного фахового коледжу Леся Хомчак.

Відтепер випускники коледжу отримуватимуть дипломи Львівської політехніки, що суттєво підсилить їхню конкурентоспроможність і відкриє ширші можливості на ринку праці.

Освітній заклад заснували у 1930 році як поліграфічний техінкум, єдиний в Україні, в якому готують молодших спеціалістів для поліграфічної галузі. Зараз тут навчається близько 600 студентів. Вони опановують такі освітньо-професійні програми:

«Дизайн друкованої продукції»;

«Цифрові додрукарські технології та мультимедіа»;

«Комп’ютерно-інтегровані технології поліграфічного виробництва»;

«Видавнича справа та редагування»;

«Товарознавство та комерційна діяльність»;

«Бухгалтерський облік».

У п’ятницю, 15 травня, у Львівському поліграфічному коледжі відбудеться День відкритих дверей (пл. Митна, 1).