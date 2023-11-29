Михайло Панас був у шлюбі майже 27 років

Перемишлянський районний суд Львівської області виніс вирок 50-річному Михайлу Панасу, який п'яним під час побутового конфлікту вбив дружину. У матеріалах справи йдеться, що засуджений завдав жінці численних ударів і спричинив закриті переломи, крововиливи в голові, травми головного мозку та масивні гематоми. Трагедія сталася 5 січня 2023 року в одному із сіл Львівської області. За ґратами чоловік проведе вісім років. За інформацією ZAXID.NET, Михайло Панас з липня 2021 року працював на посаді поліцейського з реагування патрульної поліції відділу поліції № 1 у Львові.

Обвинувачений спочатку заперечував свою провину й надавав неоднозначні покази. За його словами, 31 грудня 2022 року він з дружиною приїхав зі Львова в село, а ввечері 1 січня жінка впала і розбила голову.

Ввечері 5 січня до села приїхав син правоохоронця й звинуватив його у побитті матері. Під час конфлікту батько шарпнув його за верхній одяг, коли той тримав каструлю з гарячою водою. Відтак обвинувачений обпік собі руку. Після цього він вдарив сина по обличчю.

Син Михайла Панаса, який виступав у суді як потерпілий, зазначив, що мешкав з мамою у селі. Обвинувачений приїжджав до них, коли не був на роботі. За словами чоловіка, 5 січня батьки були п'яні. Він чув, як мати його кликала, а через деякий час побачив через вікно як батько за руку і волосся стягнув її з ліжка. Потерпілий сказав, що приблизно о 1:00 почув, що мама впала з дивану, вже о 2:00 вона почала хрипіти й перестала рухатися. Обвинувачений запевняв, що намагався зробити дружині штучне дихання.

Фельдшерка, яка приїхала на місце інциденту розповіла, що син загиблої подзвонив і повідомив, що в мами гостре алкогольне отруєння. Медикиня помітила побої й викликала поліцію. Також вона зазначила, що в будинку був запах алкоголю. Згодом у вбитої знайшли в крові 2,26 проміле алкоголю, що свідчить про сп'яніння середнього ступеня. Фельдшерка підтвердила, що обвинувачений також був п'яним. Однак суд не отримав акт огляду чоловіка на стан сп'яніння.

Як свідка у суді запитали сусідку подружжя у селі. За словами жінки, померла та обвинувачений зловживали алкогольними напоями. Крім цього, сусідка вважає, що обвинувачений змушував дружину випивати й постійно бив, оскільки жінка часто була побитою й жалілася на чоловіка. Син вбитої підтвердив, що матір 4 січня була у сусідів, бо не залишатися наодинці із чоловіком. Також низка свідків розповіла, що Михайло Панас неодноразово бив дружину. Водночас сестра обвинуваченого сказала в суді, що нічого не знає про бійки, а її брат «був спокійний, добрий та турботливий». Позитивні характеристики також надали колеги Панаса й зазначали, що той «любив дружину».

Свідчення також надала сусідка обвинуваченого по гуртожитку, де він мешкав у Львові. Жінка зазначила, що знає подружжя приблизно 25 років. «В них постійно були сварки, вони випивали й обвинувачений не раз бив дружину... Її лице постійно було в синцях, особливо останній рік. Після бійок водились за ручки. Загибла розповідала, що чоловік не дозволяє лікуватись, а п'є вона через те, що її все болить. Свідок навіть декілька раз її давала уколи від болю. Приблизно в листопаді 2022 року обвинувачений так побив дружину, що вона була вся в крові, ніс на бік, кімната вся в крові була і його руки були в крові. Її забрали на швидку, але обвинувачений її звідти швиденько забрав, щоб не було проблем. Після цього приїжджала поліція, але обвинувачений все зам'яв, щоб не вигнали з роботи», – йдеться у матеріалах справи.

Прокурор просив засудити чоловіка до 9 років. Натомість син обвинуваченого просив суд не позбавляти його волі, оскільки він багато допомагає йому та брату. Засуджений Михайло Панас додав, що також опікується своїми батьками. Суд призначив чоловікові вісім років позбавлення волі й ухвалив рахувати термін покарання з часу фактичного затримання поліцейського, тобто з 7 січня 2023 року. Вирок можна оскаржити впродовж тридцяти днів з дня його проголошення.