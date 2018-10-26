Львівський радіоведучий Андрій Ферцак увесь тиждень працював «жовтим добродієм»

Після скандалу у мерії громада ще раз обговорить облаштування території на Сихові

Ведучий та радіо-діджей Люкс ФМ Андрій Ферцак тиждень був у ролі «жовтого добродія». Щодня безпекою школярів Андрій переймався на різних пішохідних переходах міста.

Радіо «Люкс ФМ» долучилось до соціальної ініціативи «жовтий добродій». Дбати про безпеку на дорогах зголосився люкс-діджей. П’ять днів поспіль радіоведучий Андрій Ферцак зранку допомагає дітям безпечно перейти дорогу, аби потрапити до школи.

У п’ятницю Андрій чергував на Личаківській біля повороту на Кривчицьку дорогу. Тут зовсім поруч одразу дві школи. А ділянка, зауважують пішоходи, трохи небезпечна.

«Тут взагалі оця центральна вулиця дуже важка. Один єдиний вихід, який йде на схід зі Львова, перевантажена. І тут або поліцейського треба, або такого добродія», – сказав львів’янин Роман.

Втім, є такі школярі, які не бояться самі переходити дорогу, бо знають як зробити це за правилами.

«Подивитися наліво, подивитися направо і тоді, якщо нема машин, переходити на один острівець. Так само подивитись наліво, направо і знову переходити», – розповів учень школи №63 Валентин.

У «жовтому добродії» не раз львів’яни впізнавали зіркового ведучого. Підходять, вітаються, і просять фото на згадку. Андрій Ферцак реакцією львів’ян вражений. Розповідає, що не раз його пригощали кавою водії та пішоходи.

«Клаксонять, відкривають вікна – ми тебе чули, бачили – ви добру справу робите і кльово, що «Люкс ФМ» підтримує от такі різноманітні акції. Шукайте нас далі на дорогах міста», – поділився радіоведучий Андрій Ферцак.

Залучаючи відомих львів’ян, координатори акції спонукають відгукнутись й інших добродіїв.

«Є ділянка біля кінотеатру «Супутник» на Левандівці. Також на Сихові за кіноцентром Довженка є потреба поставити «жовтого добродія». По всьому місту ми маємо загалом до 10 місць, де є потреба», – повідомив координатор акції «жовтий добродій» Микола Крупей.

Загалом зараз у місті щоранку на чергування виходять 25 жовтих добродіїв.