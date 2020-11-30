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Студія Hologryph працює у Львові з 2016 року

Американська компанія-видавець та розробник відеоігор TinyBuild інвестувала 3 млн доларів у львівську студію Hologryph, яка є відомою завдяки своїй комп’ютерній грі Secret Neighbor. Як повідомив сайт VentureBeat, інвестор отримав контрольний пакет акцій львівського розробника.

Студія повного циклу створення ігор Hologryph базується у Львові та має 11 працівників, пише AIN.ua. Її основний проект – це мультиплеєрна гра Secret Neighbor (укр. Таємний Сусід), дія якої відбувається у всесвіті Hello Neighbor. Сюжет полягає в тому, що група дітей намагається потрапити до підвалу будинку підступного сусіда, щоби врятувати зниклого друга. Причому один з дітей – зрадник, замаскований під дитину сусід, який має завоювати довіру інших гравців і занапастити їх. Гру загалом скачали понад 3,5 млн разів.

Залучені інвестиції львівська студія витратить на збільшення штату, на підтримку і розвиток гри Secret Neighbor, а також на розробку нової мультиплеєрної гри для ПК, а також консолей нового покоління PlayStation 5 і Xbox Series X/S.

TinyBuild влітку 2020 року також купила російську студію Dynamic Pixels, яка розробила Hello Neighbor.