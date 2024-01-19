Сихівський районний суд виніс вирок студенту третього курсу львівського Вищого професійного училища №20 Миколі М., який виманив у пенсіонерки 200 тис. грн на нібито лікування доньки, яка потрапила в ДТП. Суд призначив хлопцю 2 роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, 26 вересня Микола М. разом зі спільниками зателефонував львівській пенсіонерці та повідомив, що її донька нібито потрапила в ДТП. Він назвався лікерем та зазначив, що на лікування її доньки необхідно 200 тис. грн. Пізніше хлопець прийшов додому до матері нібито постраждалої дівчини, де вона йому передала гроші.

У суді Микола М. свою провину визнав та зазначив, що він сирота та переселенець. Йому бракувало грошей на життя, тому він шукав роботу в соцмережах. Раніше незнайомий чоловік написав йому в Telegram запропонував та запропонував займатися пересиланням грошей зі Львова в інші міста. 26 вересня він мав забрати 200 тис. грн у жінки та отримати за ці послуги 10% від суми. Крім цього, він попросив жінку написати заяву на згоду для нібито проведення операції доньці, що постраждала в ДТП. Після цього він забрав 20 тис. грн, а решту 180 тис. грн перерахував на різні рахунки.

Пенсіонерка в суді розповіла, що того дня до неї зателефонували невідомі та повідомили, що її донька потрапила в ДТП і на її лікування необхідно 3 млн грн. Вона зазначила, що змогла зібрати лише 200 тис. грн, які передала нібито лікарю. За годину їй зателефонувала донька, яка повідомила, що з нею все гаразд.

Враховуючи обставин справи, суддя Сихівського райсуду Микола Борачок визнав Миколу М. винним у шахрайстві за ч. 3 ст. 190 та призначив 4 роки позбавлення волі. Втім суд звільнив хлопця від відбування покарання та призначив 2 роки іспитового терміну. Крім цього, він має сплатити постраждалій жінці 205 тис. грн матеріальної та моральної шкоди. Вирок можна оскаржити в апеляції.