Обвинувачена публікувала контент в OnlyFans з 2022 по 2024 роки

Шевченківський районний суд 14 листопада визнав винною Олену Величко у виготовленні порнографічного контенту, але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Крім цього, суд конфіскував в обвинуваченої телефон. У вироку йдеться, що Олена Величко пропонувала доступ до свого платного акаунту на сервісі еротичного контенту OnlyFans.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачена, яка родом з Шептицького району, публікувала фото в OnlyFans з березня 2022 року до лютого 2024 року. Олена Величко понад 80 разів рекламувала сторінку з платним контентом через акаунти в Instagram. Судові експерти визнали, що всі фото є продукцією порнографічного характеру. Обвинувачена затвердила з прокурором угоду про визнання винуватості.

Суддя Олександра Баєва визнала Олену Величко винною у поширенні порнографічних матеріалів (ч. 1, 3 ст. 301 ККУ) та призначила їй рік іспитового терміну. Крім цього, суд конфіскував телефон iPhone 14 у дохід держави. Обвинувачена має сплатити майже 14 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Додамо, що 11 листопада у Верховній Раді зареєстрували допрацьований законопроєкт про декриміналізацію порнографії, який передбачає кримінальну відповідальність лише за порно без згоди (порнопомста, deep fake), екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія) та порно з дітьми й розповсюдження серед дітей. Водночас сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми залишатимуться кримінальними злочинами.

Нагадаємо, що голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав OnlyFans-моделей «виконанувати податковий обовʼязок» та сплачувати податки. За його словами, кількість українських акаунтів на OnlyFans щороку збільшується втричі.