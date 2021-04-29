Револьвер Ruger «Wrangler» Руслан Левицький замовив зі США

Сихівський районний суд оштрафував на 27,2 тис. грн лікаря-травматолога з Івано-Франківська за контрабанду револьвера. Руслан Левицький намагався сховати зброю в обігрівачі, але працівники митниці знайшли її під час обшуку.

У вироку суду вказано, що 41-річний Руслан Левицький працює лікарем-травматологом у Першій міській клінічній лікарні Івано-Франківська. 5 січня 2021 року Левицький отримав від свого друга, який проживає США, повідомлення про посилку з обігрівачем та короткоствольним револьвером Ruger «Wrangler». Левицький оформив цю посилку через власний акаунт у додатку Meest.US. Заповнюючи митну декларацію, Руслан Левицький зазначив, що у посилці є лише іграшки. 14 січня револьвер виявили митники відділення «Львів-поштовий» Галицької митниці Держмитслужби – він був захований всередину обігрівача повітря. Руслана Левицького одразу затримали та звинуватили у контрабанді.

Під час розслідування цієї справи Руслан Левицький уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Згідно з цієї угодою, чоловік визнав себе винним у контрабанді і погодився на покарання у вигляді 27, 2 тис. грн штрафу.

Під час засідання 24 квітня суддя Сихівського районного суду Богдан Мичка затвердив угоду про визнання Русланом Левицьким винуватості і оштрафував його на 27,2 тис. грн. Револьвер Ruger «Wrangler», згідно з вироком суду, залишиться у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС.