Фірма постачала у військові частини неякісні та протерміновані продукти

Господарський суд Львівської області задоволив позов Міністерства оборони та оштрафував львівську компанію «ОПТ ПРОД ТОРГ», яка постачала неякісні продукти у військові частини. За рішенням суду, фірма-постачальник має сплатити штраф у розмірі 1,9 млн грн.

«Рішенням Господарського суду Львівської області задоволено позов на користь Міністерства оборони України щодо стягнення з комерційного підприємства 1,9 млн грн штрафних санкцій за неналежне виконання умов укладеного з оборонним відомством договору», – повідомила у середу, 25 травня, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Відповідно до згаданої угоди, підприємство зобов’язувалось забезпечувати якісними продуктами харчування особовий склад військових частин ЗСУ у стаціонарних та польових умовах, однак порушило вимоги. Були зафіксовані, зокрема, факти постачання неякісних і небезпечних харчів, порушення умов їх зберігання та неоновлення запасів.

За даними ZAXID.NET, рішення суду стосується львівської компанії «ОПТ ПРОД ТОРГ», яку викрили на постачанні неякісних продуктів для армії. За інформацією YouControl, фірма зареєстрована у Львові 11 років тому і займається оптовою торгівлею продуктами харчування, зокрема, морепродуктами. Її власником є мешканець Дніпра Олександр Бессарабов.