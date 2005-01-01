Львівський суд оштрафував шахрайку, яка продавала фальшиві квитки на автобус

Франківський райсуд Львова оштрафував на 850 грн шахрайку, яка під приводом продажу квитків на автобус Львів – Шацьк ошукала 12 людей. Вона також відшкодувала матеріальні збитки потерпілим. Відповідний вирок суду оприлюднений у реєстрі судових рішень.

Як зазначається у вироку, у червні-липні 2017 року Аліна В. продавала львів’янам квитки на автобус Львів – Шацьк, брала в них кошти, але не передавала перевізнику. Після цього люди, які придбали квитки, не змогли сісти в автобус до Шацька. Загалом у вироку вказані 12 потерпілих, яких шахрайка ошукала на загальну суму близько 7,5 тис. грн.

Прикметно, що всі випадки продажу несправжніх квитків були зафіксовані в одному районі – на вул. Володимира Великого, Княгині Ольги та Науковій.

У суді Аліна В. визнала свою провину, а потерпілі подали заяви про те, що матеріальні збитки їм відшкодовані.

Відтак, суд визнав Аліну В. за ч. 1 та 2. ст. 190 КК України (шахрайство) та призначив їй штраф у сумі 850 грн. Суд також зобов’язав її сплатити одному з постраждалих 360 грн матеріальної шкоди та 3 тис. грн моральної шкоди.