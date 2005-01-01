Львівський суд оштрафував шахрайку, яка продавала фальшиві квитки на автобус

Від дій шахрайки постраждали 12 людей

СуспільствоІ.Р., 30 травня3480

До теми

Франківський райсуд Львова оштрафував на 850 грн шахрайку, яка під приводом продажу квитків на автобус Львів – Шацьк ошукала 12 людей. Вона також відшкодувала матеріальні збитки потерпілим. Відповідний вирок суду оприлюднений у реєстрі судових рішень.

Як зазначається у вироку, у червні-липні 2017 року Аліна В. продавала львів’янам квитки на автобус Львів – Шацьк, брала в них кошти, але не передавала перевізнику. Після цього люди, які придбали квитки, не змогли сісти в автобус до Шацька. Загалом у вироку вказані 12 потерпілих, яких шахрайка ошукала на загальну суму близько 7,5 тис. грн.

Прикметно, що всі випадки продажу несправжніх квитків були зафіксовані в одному районі – на вул. Володимира Великого, Княгині Ольги та Науковій.

У суді Аліна В. визнала свою провину, а потерпілі подали заяви про те, що матеріальні збитки їм відшкодовані.

Відтак, суд визнав Аліну В. за ч. 1 та 2. ст. 190 КК України (шахрайство) та призначив їй штраф у сумі 850 грн. Суд також зобов’язав її сплатити одному з постраждалих 360 грн матеріальної шкоди та 3 тис. грн моральної шкоди.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Пасажирка відсудила у «Львівелектротрансу» ₴150 тис. за зламану в трамваї ногу ZAXID.NET
Львівська поліція затримала шахрая, який продав неіснуючих автомобілів на ₴7 млн ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук