Їлісена Аєркена помістили в ізолятор на Закарпатті через нелегальний перетин кордону

8 апеляційний адміністративний суд, розташований у Львові, передав на поруки громадським організаціям політичного біженця зі Східного Туркестану Їлісена Аєркена, який боровся за права уйгурів, за що у Китаї йому загрожує смертна кара. Суд звільнив його з-під арешту та передав на поруки українській громадській організації «Ліберально-демократична ліга України» та «Рука допомоги+», повідомляє НВ.

«Це важливий прецедент для українського правосуддя, коли іноземця у справі про геноцид уйгурів передають на поруки української ГО», — наголосив голова «Ліберально-демократичної ліги України», якій передали на поруки, та координатор Free Hong Kong Center Артур Харитонов.

Захисником біженця у суді був ужгородський адвокат Олександр Зубанич. Не допустити депортації Аєркена в Китай закликали закордонні правозахисники. Колегія суддів 8 апеляційного адміністративного суду під головуванням Романа Коваля 27 жовтня прийняла рішення звільнити його з-під варти і передати на поруки до моменту рішення щодо його статусу біженця.

Після суду Їлісен Аєркен виїхав до Києва. У своєму твітері він подякував Україні за підтримку.

With your help, I gained freedom and gained a second life. I will never forget your kindness to me. Thank you to everyone who supported me. Thank you Ukraine@RayhanAsat @ArthurKei_UA@Peterinexile@robertsreport@lapatina_ pic.twitter.com/UU3u9Nhseg — 伊力森 艾尔肯 (@nice1996616) October 27, 2021

24-річний Їлісен Аєркен – казах за національністю, народився у Східному Туркестані (Сіньцзян-Уйгурський автономний регіон) та є громадянином КНР. Активіст виступає за права уйгурів та проти геноциду цього народу. За це у Китаї Їлісену Аєркену загрожує смертна кара.

Втікаючи від переслідувань, 8 серпня він виїхав через Україну до Словаччини. Там його затримали, а потім повернули назад до України. За порушення правил перетину кордону Аєркена затримали і помістили в ізолятор. Їлісен Аєркен попросив в України політичного притулку. Суд першої інстанції ухвалив утримувати громадянина КНР в ізоляторі до моменту, поки не вирішиться питання щодо надання йому статусу біженця.

Уйгури є корінним мусульманським народом провінції КНР Сіньцзянь – Уйгурського автономного району. У 2017 році організація Human Rights Watch звинуватила КНР у культурному геноциді уйгурів і закликала закрити «табори перевиховання», водночас офіційний Китай відповів, що табори потрібні для боротьби з тероризмом та професійної освіти уйгурів.