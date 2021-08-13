У п’ятницю, 13 серпня, суд в Ужгороді повинен розглянути питання депортації Йілісена Айеркена до Китаю

В Україні затримали 24-річного активіста Йілісена Айеркена, який виступав на захист уйгурів від геноциду в Китаї. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор Українського центру вільного Гонконгу Артур Харитонов.

Активіст є казахом за походженням, однак при цьому громадянином КНР родом зі Східного Туркестану (округ Сіньцзян). Хлопець працював з уйгурами, і, за повідомленням Харитонова, виступав на їхній захист від переслідування комуністичною владою КНР.

За словами Харитонова, коли Айеркен зрозумів, що йому загрожує переслідування і смерть, він намагався втекти до Європи. Однак 8 серпня його затримали прикордонники в Словаччині та після кількох днів утримання в ізоляторі передали його Україні. Айеркен наразі перебуває у СІЗО в Чопі.

У п’ятницю, 13 серпня, суд в Ужгороді повинен розглянути питання його депортації у Китай.

«Хлопець написав заяву про отримання політичного притулку в Україні. Однак, враховуючи корумповану практику уряду, шукачі захисту в українського суспільства з вищезазначеного регіону зазвичай цинічно депортуються дрібними функціонерами до таборів смерті», – переконаний Харитонов.

Зараз активіст перебуває в СІЗО в Чопі. Не допустити його депортації в Китай закликають правозахисники з Великої Британії і США. Зокрема, уйгурська правозахисниця Райхан Асат звернулась по допомогу до українських юристів, правозахисників та громадських діячів.

«Якщо Україна, яка відкликала підпис з канадського документа в Раді з прав людини ООН та де-факто підтримала злочини проти людства та знищення уйгурського народу, відправить людину на вірну смерть у Східний Туркестан, – це стане останнім цвяхом у імідж України як демократичної, європейської та правової держави», – вважає Харитонов.

Зауважимо, що уйгури є корінним народом провінції Сіньцзянь – Уйгурського автономного району КНР. У цій провінції їх є близько 9,5 млн із 10 млн загалом. Уйгури традиційно є мусульманами-суннітами. У 2014 році уряд КНР наклав обмеження на релігійне і культурне життя уйгурів, заборонивши їм володіти книжками про уйгурів, килимками для молитов, відрощувати бороду тощо. За різними даними, через так званий релігійний екстремізм у «таборах перевиховання» опинились до мільйона уйгурів, де їх змушують підтримувати ідеологію Комуністичної партії Китаю. У 2017 році організація Human Rights Watch звинуватила КНР у культурному геноциді уйгурів і закликала закрити табори, водночас офіційний Китай відповів, що табори потрібні для боротьби з тероризмом та професійної освіти уйгурів.

Як інформував ZAXID.NET, 22 червня під час сесії ООН з прав людини Україна підписала спільну із 40 іншими державами заяву про ситуацію із правами людини в китайській провінції Синьцзянь. Ідеться про утиски, переслідування та жорстоке поводження із уйгурами, які живуть в провінції. Та вже 25 червня, як повідомило постійне представництво України при ООН, підпис відкликали без пояснення причин.

Після відкликання Україною підпису ЗМІ із посиланням на закордонних дипломатів при ООН писали про те, що нібито Китай шантажував Україну постачанням вакцини від коронавірусу – раніше країни домовились про 1,9 млн доз препарату Coronavac, із яких 1,2 млн вже доставили в Україну. У МЗС Китаю прокоментували заяву про шантаж, зазначивши, що не надають вакцину на політичних умовах.

Цікаво, що 1 липня Верховна Рада України ухвалила закон про корінні народи, в якому ідеться про кримських татар, кримчаків і караїмів, що визнані корінними народами Кримського півострова, окупованого Росією.