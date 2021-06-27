МЗС Китаю у відповідь на звинувачення в шантажі України поставками вакцини через її підтримку заяви ООН щодо прав уйгурів заявив, що Китай постачає вакцини в інші країні без жодних політичних умов. Про це представники МЗС Китаю заявили в коментарі Associated Press.

Як зазначає агентство, МЗС Китаю не змогло прямо відповісти на питання про звинувачення в тиску на Україну.

«Китай не надає вакцини і протиепідемічні матеріали іншим країнам для отримання певних вигод, і тут немає ніякої геополітичної мети або будь-яких додаткових політичних умов», – йдеться в заяві МЗС КНР.

МЗС Китаю заявило, що «не чуло, щоб Україна зіткнулася з будь-якими труднощами при імпорті вакцин». Водночас в заяві міністерства також йдеться, що воно вітає рішення України відізвати свій підпис під заявою ООН.

Міністерство закордонних справ України наразі не коментувало цю ситуацію.

Про що йдеться

Associated Press 25 червня з посиланням на власні джерела серед дипломатів ООН повідомило, що Китай нібито погрожував Україні зупинкою поставок вакцини проти коронавірусу CoronaVac, якщо Київ не припинить підтримувати позицію ООН щодо ситуації в китайському Сіньцзяні, західній провінції Китаю, де повсюдно порушуються права людини.

22 червня під час засідання Ради ООН з прав людини в Женеві підтримала резолюцію, в якій від Пекіна вимагають негайно надати доступ до Сіньцзяну незалежним спостерігачам. Однак вже 24 червня Україна несподівано відкликала підпис під цією резолюцією – без пояснення причин.

Видання з посиланням тільки на слова своїх джерел заявило, що відкликання підпису України сталося після того, як Пекін виставив Києву ультиматум: або Китай блокує заплановану поставку близько півмільйона доз вакцин проти Covid-19 в Україну, або Україна відкликає підпис під резолюцією.