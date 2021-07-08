Міністерство інфраструктури будуватиме за гроші Китаю попри політичні скандали

Міністерство інфраструктури України у вівторок, 6 липня, повідомило про міжурядову угоду, підписану ще 30 червня Олександром Кубраковим та міністром комерції КНР Веньтао Ваном. В угоді ідеться про розширення співробітництва для реалізації спільних проектів в галузі будівництва інфраструктури.

«Угода передбачає залучення коштів на пільгових умовах від Уряду Китайської Народної Республіки, необхідних для реалізації інфраструктурних проектів», – ідеться у повідомленні міністерства.

Після спільних консультацій сторони планують затвердити потенційні проекти для співпраці, що фінансуватимуться китайським урядом. Серед пріоритетів – залізничний транзит, аеропорти, порти, комунікації та інженерне будівництво. Також у документі зазначено, що Україна і КНР є стратегічними партнерами.

Нагадаємо, що 22 червня під час сесії ООН з прав людини Україна підписала спільну із 40 іншими державами заяву про ситуацію із правами людини в китайській провінції Синьцзянь. Ідеться про утиски, переслідування та жорстоке поводження із уйгурами, які живуть в провінції. Та вже 25 червня, як повідомило постійне представництво України при ООН, підпис відкликали без пояснення причин.

Лише на початку липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що МЗС невдовзі дасть офіційний коментар про відкликання підпису України, та досі його не було. Одразу після відкликання Україною підпису ЗМІ із посиланням на закордонних дипломатів при ООН писали про те, що нібито Китай шантажував Україну постачанням вакцини від коронавірусу – раніше країни домовились про 1,9 млн доз препарату Coronavac, із яких 1,2 млн вже доставили в Україну. У МЗС Китаю прокоментували заяву про шантаж, зазначивши, що не надають вакцину на політичних умовах.

До слова, 1 липня Верховна Рада України ухвалила закон про корінні народи, в якому ідеться про кримських татар, кримчаків і караїмів, що визнані корінними народами Кримського півострова, окупованого Росією.

Уйгури мають тюркське походження і є корінним народом провінції Сіньцзянь – Уйгурського автономного району КНР. У цій провінції їх є близько 9,5 млн із 10 млн загалом. Уйгури традиційно є мусульманами-суннітами. У 2014 році уряд КНР наклав обмеження на релігійне і культурне життя уйгурів, заборонивши їм володіти книжками про уйгурів, килимками для молитов, відрощувати бороду тощо. Під пильним поліцейським наглядом перебувають також відмова від алкоголю та куріння. За різними даними, через так званий релігійний екстримізм у «таборах перевиховання» опинились до мільйона уйгурів, де їх змушують підтримувати ідеологію Комуністичної партії Китаю. У 2017 році організація Human Rights Watch звинуватила КНР у культурному геноциді уйгурів і закликала закрити табори, водночас офіційний Китай відповів, що табори потрібні для боротьби з тероризмом та професійної освіти уйгурів.