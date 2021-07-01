Кримські татари, кримчаки і караїми визнані корінними народами України

Верховна Рада у четвер, 1 липня, підтримала за основу і в цілому закон про корінні народи. Документ визначає корінними народами України кримських татар, караїмів та кримчаків – етнічні групи, які не мають власної держави.

У законі ідеться, що ці етнічні групи є носієм самобутньої мови і культури, мають традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлюють себе корінним народом України, становлять етнічну меншість у складі її населення і не мають власної держави за межами України.

Закон має гарантувати культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів, а також визначити правовий статус їхніх представницьких органів.

«Метою законопроекту є визначення правового статусу корінних народів України та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів України, що встановлені нормами міжнародного права, а також передбачені в Конституції та законах України», – ідеться у пояснювальній записці до документу.

Корінні народи можуть створювати власні навчальні заклади, навчатися рідною для них мовою. Також вони мають право створювати свої ЗМІ і отримувати фінансування своїх представницьких органів з державного бюджету.

Під час обговорення народні депутати згадали про те, що закон про корінні народи викликав обурення у Росії, яка окупувала Крим. Тоді президент РФ Володимир Путін порівняв цей прецедент із нацистською Німеччиною.

Депутат від «Голосу» Рустем Умєров наголосив, що корінні народи та національні меншини – це різні поняття і закони про корінні народи є практично в усіх європейських країнах, тож Україна приводить своє законодавство у відповідність до європейського. Також з трибуни виступив депутат від ЄС Мустефа Джемілєв, який закликав колег підтримати закон про корінні народи. Водночас віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Рєзніков зазначив, що ухвалення закону допоможе пришвидшити повернення Україні Криму.