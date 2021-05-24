Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про корінні народи. Про внесення до Верховної Ради такого законопроекту президент розповів у День боротьби за права кримськотатарського народу, який щороку відзначають 18 травня. Однак тоді тексту документа не було на сайті парламенту. Його опублікували у понеділок, 24 травня.

Які народи пропонують вважати корінними

Згідно з законопроектом, корінним народом вважається «автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України». До таких народів пропонують зарахувати:

кримських татар;

караїмів;

кримчаків.

Що відомо про караїмів

Караїми – тюркський народ, який живе у Криму. Має власну караїмську мову. Батьківщиною караїмів вважають Крим. За даними перепису населення 2001 року, в Україні проживало 1196 людей, які відносили себе до караїмів. Більшість з них проживали в Криму, решта – в Івано-Франківській, Одеській, Дніпропетровській і Харківській областях.

Хто такі кримчаки

Кримчаки – це народ, який сповідує Юдаїзм і спілкується російською і кримчацькою мовою. Відомо, що кількість представників цього народу коливається до 2,5 тис. людей. Окрім Криму, кримчаки проживають у Росії, Грузії, Узбекистані, Ізраїлі та США.

Науковці пишуть, що історія виникнення кримчаків не з'ясована. Сформувалися вони, очевидно, на базі місцевого населення, яке прийняло юдейську релігію, з пізнішим змішанням, ймовірно, хозарського, єврейського, італійського та частиною татарського (вірніше тюркського) елемента. Самі кримчаки стверджують, що належать до самостійної народності.

Хто такі кримські татари

Кримські татари – найчисельніший із вже згаданих народів. У світі проживають від 500 тис. до одного мільйона представників цього етносу. Найбільше їх проживає у Криму, а також в Узбекистані, Туреччині, Румунії та Болгарії.

Після того, як Росія в 2014 році окупувала Крим, кримські татари піддаються масовим репресіям. Також кримські татари зазнавали репресій і за Радянського Союзу: в 1944 році усіх кримських татар було депортовано з Криму, оскільки тодішній голова СРСР Йосип Сталін звинуватив усіх представників цього народу в колабораціонізмі.

Які права матимуть корінні народи в Україні

Відповідно до положень законопроекту, корінні народи України та їхні представники мають право, колективне та індивідуальне, на повне володіння всіма правами людини та основоположними свободами, визначеними в Статуті Організації Об’єднаних Націй, Загальній декларації прав людини, Декларації Організації Об’єднаних Націй про права корінних народів та в міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також передбаченими в Конституції та українських законах.

Окрім цього, корінним народам України гарантують правовий захист від будь-яких дій, спрямованих на:

позбавлення ознак етнічної належності та цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей;

виселення або примусове переміщення з місць компактного проживання в будь-якій формі;

примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі;

заохочення або розпалювання расової, етнічної чи релігійної ненависті, спрямованої проти них.

Зеленський також пропонує створити представницькі органи корінних народів, які б наділили правом представляти корінні народи й ухвалювати рішення від їхнього імені.

Корінні народи: довідка

Корінними вважають народи, які проживають у багатоетнічних суспільствах незалежних країн і є нащадками тих, хто населяв ці території в період завоювання, колонізації або встановлення наявних кордонів. У 2007 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила декларацію про права корінних народів, адже, за даними організації, у більш ніж 70 країнах світу до таких належать 370 мільйонів людей, а багатьом з них загрожує зникнення.

Згідно з декларацією, на території проживання корінного народу без його згоди чи прохання не можна вести будь-яку військову діяльність. У статті сьомій також ідеться про те, що «корінні народи мають колективне право на життя в умовах свободи, миру та безпеки як самобутні народи й не мають зазнавати жодних актів геноциду чи будь-яких інших актів насильства», пише «Зміна».