Шевченківський районний суд Львова оштрафував блогерку Вікторію Ліскову, яка у приватних телеграм-каналах публікувала фото та відео порнографічного характеру. Суд призначив жінці 102 тис. грн штрафу та конфіскував телефон.

Як вказано в матеріалах справи, Вікторія Ліскова знайомилась із чоловіками в інстаграмі, після чого пропонувала їм перейти у приватний канал у телеграм, куди надсилала власні порнофото та відео. Таких телеграм-каналів було декілька – Wet Dreams, «Вологі сни VIP 18+», «Вологі сни Hot Photo 18+», «Vlad фото приват», «Госпожа Ліскова», «Хтива Кицька», «Serega вічна підписка», «Tiger Woods вічна вип». Крім цього, вона розсилала власні нюдси у приват через месенджер сігнал.

Доступ до цих приватних телеграм-каналів був платний, однак у матеріалах справи не вказано, скільки саме він коштував та скільки грошей жінка заробила у такий спосіб. Загалом правоохоронці викрили 77 фактів поширення власних фото та відео, які за висновками експерта підпадають під порноконтент.

У суді Вікторія Ліскова свою провину визнала і попросила суворо її не карати, оскільки вона регулярно допомагає ЗСУ. За її словами, загальна її сума пожертв на армію становить 26 тис. грн і 1,3 тис. євро. За активну волонтерську підтримку військових ЗСУ вона має відповідні відзнаки.

Враховуючи матеріали справи, суддя Оксана Федорова визнала Вікторію Ліскову винною у виготовленні на поширенні порноконтенту за ст. 301 ККУ і призначила сукупно 102 тис. грн штрафу. Суд конфіскував у жінки IPhone 12 Pro Max, однак повернув вилучений під час обшуку MacBook Air і секс-іграшки. На цей вирок апеляцію не подавали.

ZAXID.NET знайшов відкриті сторінки Вікторії Ліскової в соцмережах, зокрема у телеграм 22 травня вона повідомляла, що отримала вирок і відтепер публікуватиме на каналі лише« розважальний контент». Більшість опублікованих в соцмережах фото вона у білизні, а всі фото до 16 грудня 2024 року, коли вона повідомила про обшуки, видалені.

У своєму телеграм-каналі всі звинувачення вона заперечувала і стверджувала, що приватних каналів у неї немає. У своїх дописах поліцейських вона зневажливо називала «мусорами» та зазначала, що сплатить штраф.

Додамо, що за даними аналітичної системи YouControl, Вікторія Ліскова вказана як керівниця БФ «Квітуче серце», який зареєстрований у Старокостянтинові на Хмельниччині. На її сторінці в інстаграм є майже 13 тис. підписників.