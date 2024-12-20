Франківський районний суд Львова виніс вирок Андрію Буйвалу, який знімав на відео секс зі своєю дівчиною, а потім зберігав його для шантажу. В подальшому Андрій Буйвал поширював це відео у спеціально створених групах у Viber і Telegram. Суд призначив йому рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, у 2023 році він приховано зняв на камеру секс зі своєю дівчиною, з якою вони жили разом, мали спільну дитину, але не були одружені. Після того, як пара розійшлась, чоловік надіслав дівчині 7-хвилинне відео у месенджер. Дівчина звернулась в поліцію, яка відкрила справу за статтею про розповсюдження порнографії.

У суді Андрій Буйвал свою провину визнав частково. Він пояснив, що справді знімав на відео секс із колишньою дівчиною без її згоди. Крім цього, на своєму телефоні він зберігав її оголені фото з відпочинку в Єгипті. Однак потім їхні стосунки погіршились, бо дівчина зустрічалась паралельно з іншим хлопцем. Тому, шантажуючи її порновідео і фото, він хотів дівчині помститися. Для цього він створив групи у Viber і Telegram, де поширював відео з колишньою дівчиною. Просив суд суворо його не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Франківського райсуду Василь Кузь визнав Андрія Буйвала винним за ч. 2 ст. 301 ККУ та призначив 2 роки обмеження волі. Однак суд замінив увʼязнення на рік іспитового терміну.

Крім цього, суд зобовʼязав його сплатити колишній дівчині 100 тис. грн моральної школи та відшкодувати 30 тис. грн витрат на адвоката.