Галицький районний суд Львова виніс вирок уродженці Черкащини Людмилі Романів, яка виготовила порноконтент та продавала його в Telegram. Суд призначив їй рік умовно.

Як вказано в матеріалах справи, у вересні 2023 року вона створила власний акаунт на сайті для розповсюдження порнографії. Для заробітку вона виготовила понад 70 фото та 9 відео порнографічного характеру. Потім вона розсилала ці файли клієнтам через Telegram.

Правоохоронці зафіксували, що дівчина розсилала власні порнофото та відео впродовж року. В матеріалах справи вказано, що вона надсилала порнофото з метою збагачення, однак скільки та в який спосіб їй платили гроші – не відомо.

У суді Людмила Романів свою провину визнала і сама ж засудила свою поведінку. Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Ольга Павлюк визнала її винною за ч. 1-3 ст. 301 ККУ та призначила 3 роки позбавлення волі. Однак суд замінив увʼязнення на рік іспитового терміну та на 3 роки позбавив її права працювати в галузі ІТ.