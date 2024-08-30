Яворівський районний суд виніс вирок уродженці Луганської області Тетяні Великій, яка поширювала в соцмережах дописи з виправдовуванням російської агресії. Суд призначив їй рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, Тетяна Велика була зареєстрована в забороненій російській соцмережі «Одноклассники». У 2023 році вона регулярно поширювала публікації, в яких заперечувалась збройна агресія Росії проти України.

Крім цього, вона поширювала фото бойовика самопроголошеної ДНР із підписом, що його нібито катували націоналісти. У 2024 році вона поширила фото окупованого Лисичанська з прапором Росії.

У суді Тетяна Велика свою провину визнала і уклала з прокурором відповідну угоду. Враховуючи обставини справи, суддя Яворівського райсуду Юрій Колтун визнав Тетяну Велику винною за ст. 436 ККУ та призначив 5 років позбавлення волі. Однак суд звільнив її від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.