Обвинувачений у 2023 році поширював проросійські дописи в «Однокласниках»

Личаківський районний суд визнав винним уродженця Мукачева Сергія Воловодова у виправдовуванні російської агресії, але звільнив від покарання, призначивши три роки іспитового терміну. Також обвинувачений має сплатити 26 тис. грн за проведені експертизи. У вироку йдеться, що Сергій Воловодов підтримував російських окупантів в «Однокласниках».

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений впродовж 2023 року опублікував на своїй сторінці в «Однокласниках» поширив десять дописав з виправданням війни та підтримкою російських окупантів. У публікаціях йдеться, що України як держави не існує, Крим має належати Росії, а окупанти є героями.

У судовому засіданні Сергій Воловодов повністю визнав провину й розкаявся, просив суворо його не карати. Суддя Роман Головатий визнав чоловіка винним у виправдовуванні російської агресії та глорифікації окупантів (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 ККУ), але призначив три роки іспитового терміну. Крім цього, Сергій Воловодов має заплатити 26 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.