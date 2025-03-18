Ігор К. стріляв у командира зі службового ручного кулемета Калашникова

Старосамбірський районний суд Львівської області виніс вирок військовому з Херсонщини Ігорю К., який вчинив замах на вбивство командира частини на Львівщині. Він вісім разів вистрілив із кулемета в командира та поранив кулеметника частини. Суд призначив йому 11 років ув’язнення.

Як вказано в матеріалах справи, інцидент трапився 10 липня 2023 року на території однієї з військових частин на Львівщині, де Ігор К. проходив службу за мобілізацією. Через неприязні стосунки з командиром частини, після чергового конфлікту Ігор К. в нетверезому стані вистрілив у капітана з ручного кулемета Калашникова. Однак жодна із восьми куль у командира не влучила, натомість унаслідок пострілів поранення отримав кулеметник, який стояв поруч. Свідком цього інциденту були також інші військовослужбовці.

У суді Ігор К. свою провину визнав лише за ст. 128 ККУ про тяжке тілесне ушкодження щодо кулеметника, натомість замах на вбивство командира частини за ст. 15 та ст. 115 ККУ заперечив. За його словами, того дня він мав заступити в наряд, але перед цим випив 2 л пива. Готуючись до служби, він побачив, як командир частини вдарив у груди прикладом автомата іншого солдата, який мав разом із ним заступати в наряд. Після цього, стверджує Ігор К., він запитав у командира, що він зробив, і пішов по свій кулемет в казарму, аби заступити в наряд. Потім він вийшов із казарми, а командир попросив його віддати зброю, після чого на території частини почалася стрілянина. Ігор К. каже, що він вогонь першим не відкривав і стріляв у відповідь, аби навпаки змусити командира припинити вогонь. При цьому, його вбивства він не планував.

Він підтвердив, що в його крові виявили 1% проміле алкоголю, однак вважає, що попри це, командир не мав права забирати в нього зброю. Ігор К. додав, що вміє поводитись зі зброєю, оскільки в 2022-2023 році брав участь у бойових діях. Він також скаржився на упереджене ставлення командира, який не відпускав його у звільнення та не погоджував відпустку.

Командир частини в суді розповів, що того дня виявив, що вартові, які мали заступати в наряд, нетверезі і вирішив їх зняти зі служби. Однак Ігор К. відмовлявся здати зброю та погрожував йому нею. Він стверджує, що солдат почав стріляти першим, а він вистрілив один раз у повітря. Поранений кулеметник в суді засвідчив, що поранення отримав випадково під час стрілянини й претензій до Ігоря К. не має.

Інші військовослужбовці, які були свідками стрілянини, підтвердили, командир хотів зняти нетверезих солдат із варти, однак що Ігор К. йому погрожував. Один зі свідків розповів, що командир неодноразово наполягав, щоб в частині дотримувались дисципліни, зокрема не вживали алкоголь.

Враховуючи обставини справи, суддя Юрій Пошивак визнав Ігоря К. винним за обома статтями та призначив сукупно 11 років позбавлення волі. Також він має сплатити 11 тис. грн витрат за експертизи. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.