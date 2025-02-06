Військовий з Одеси двічі самовільно покидав військову частину

Франківський районний суд Львова присудив п’ять років позбавлення волі військовослужбовцю з Одеси Денису Г., який двічі самовільно залишив військову частину та був відсутній на службі загалом чотири місяці.

За матеріалами справи, уродженець Одеси, призваний на військову службу за мобілізацією у військовому званні солдат, двічі пішов у СЗЧ. Він був відсутній на службі з 19 червня до 12 липня 2024 року, після чого самостійно повернувся у військову частину. Згодом повторно вчинив СЗЧ з 16 липня до 15 жовтня 2024 року, після чого добровільно з’явився до теруправління ДБР у Львові та заявив про себе.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Він пояснив, що у травні 2024 року, виконуючи бойове завдання, отримав мінно-вибухову травму, проходив лікування в медичних закладах, після чого повернувся у військову частину.

Денис Г. пояснив, що вчинив самовільне залишення військової частини у зв’язку тим, що його не відпускали у відпустку, а він хотів побачитись з сім’єю. Зазначив, що добровільно та самостійно двічі повертався до військової частини та має бажання продовжити військову службу в ЗСУ.

Суддя Ігор Чорний визнав Дениса Г. винним у самовільному залишенні військової частини (ч.5 ст.407 ККУ) та присудив йому покарання – п’ять років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.