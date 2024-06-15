Франківський районний суд Львова виніс вирок солдату з Житомира Андрію В., який майже на півроку самовільно залишив військову частину. Суд призначив йому 5 років ув’язнення.

Як вказано в матеріалах справи, Андрій В. проходив військову службу за призовом у одній із військових частин Львівщини. У квітні 2023 року без дозволу командира він не з’явився на службу у військову частину і перебував за її межами до 8 вересня 2023 року.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини). У суді він свою провину визнав і розкаявся, попросив суворо його не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Франківського райсуду Світлана Мартьянова визнала Андрія В. винним і призначила 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.