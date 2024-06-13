Трускавецький міський суд виніс вирок мешканцю Соснівки Василю П., який після поранення лікувався в реабілітаційному центрі та самовільно покинув службу. Суд призначив йому 5 років увʼязнення.

Як вказано в матеріалах справи, Василь П. за мобілізацією служить у одній із військових частин на посаді стрільця десантно-штурмового взводу. Лікуючись і госпіталі, у вересні 2023 року він самовльно покинув військову частину й добровільно прийшов у ДБР лише у квітні 2024 року.

У суді Василь П. свою провину визнав і пояснив, що під час виконання бойового завдання у 2023 році він отримав вибухову травму та осколкове поранення, після чого проходив лікування та реабілітацію в Трускавці. Однак він дуже сумував за рідними, тому самовільно покинув реабілітаційний центр.

Враховуючи обставини справи, 10 червня 2024 року суддя Трускавецького міськсуду Тетяна Василюк визнала Василя П. винним за ч. 5 ст. 407 ККУ та призначила 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.