Львівський суд стягнув з кінопірата ₴6,1 млн за поширення голлівудських фільмів

Залізничний районний суд стягнув з уродженця Котовська Одеської області Сергія Хоменка 6,1 млн грн на користь п’ятьох голлівудських кінокомпаній. Чоловік порушив авторські права компаній, розповсюдивши їхні фільми в інтернеті.

Як йдеться у матеріалах справи, Сергій Хоменко, проживаючи у Львові, створив веб-сайт «world-ua.com», куди протягом чотирьох місяців завантажував піратські копії голлівудських фільмів. Користувачі цього сайту могли вільно переглядати кіно та скачувати його. У травні цього року прокуратура Львівської області повідомила про затримання Сергія Хоменка та вилучення у нього техніки. Оскільки Хоменко порушив авторські права низки американських кінокомпаній Українська антипіратська асоціація із захисту прав на музичні, аудіовізуальні твори та комп'ютерні програми подала на Хоменка до суду.

Зокрема, Хоменко незаконно завантажив фільми кінокомпаній Disney Enterprіses, 20th Century Fox, Columbia Pictures Industries, Universal City Studios, Warner Bros. Entertainment. Загалом антипіратська асоціація заявила про 30 незаконно розповсюдежних на сайті Хоменка кінофільмів та мультфільмів, серед яких «Красуня і чудовисько», «Розваги дорослих дівчат», «Людина - павук: Повернення додому», «Франкевіні», «Принц Персії», «Вбивство у східному експресі» та інші. За кожен із фільмів кінокомпанії вимагали від 110 до 304 тис. грн матеріальної компенсації.

Посилання на доступні на сайті «world-ua.com» фільми Хоменко публікував на своїй сторінці у Facebook. Востаннє допис з посиланням на піртських сайт з'явився на його сторінці у березні 2016 року.

Під час засідання 9 серпня суддя Залізничного районного суду Богдана Гедз оштрафувала Сергій Хоменка за порушення ч.2 ст. 176 ККУ (порушення авторського права та суміжних прав) на 17 тис. грн та конфіскувала його ноутбук. Окрім того суддя повністю задовольнила цивільний позов Української антипіратської асоціації і стягнула на користь кожної з кінокомпаній по 1,22 млн грн (загалом 6,1 млн грн).