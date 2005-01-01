Львівський виномаркет через суд скасував штраф за використання пісні Scorpions

Юристи виномаркету довели, що відео з моментом порушення не дає змоги встановити, звідки звучала музика

Власники львівського магазину Winetime на просп. Чорновола скасували штраф за нелегальне використання пісень німецького рок-гурту Scorpions та шведського поп-співака Danny.

Як свідчить оприлюднена в кінці грудня 2017 року постанова Львівського апеляційного господарського суду, юристам виномаркету вдалося довести, що зафіксований на відео момент відтворення пісень не може бути доказом у цій справі. Головний аргумент, з яким погодився суд, полягає в тому, що відеозапис не дає змоги встановити, чи музика транслювалася через радіо, чи її спеціально увімкнули працівники виномаркету.

Штраф за використання двох пісень на виномаркет наклали наприкінці березня 2017 року. Тоді Господарський суд Львівської області задовольнив позов Організації колективного управління авторськими та суміжними правами (яка від імені правовласників має право позиватися у випадках незаконного використання пісень) до ТзОВ «ТС Плюс» (компанія, якій належить мережа виномаркетів Winetime), зобов'язавши власників магазину сплатити 32 тис. грн.

Сам випадок, про який йдеться у судовій суперечці, стався ще у грудні 2015 року. Тоді представник позивача почув у львівському магазині WineTime пісню Scorpions «You & I» та пісню Danny «If only you». Цей момент зняли на відео і подали позов про порушення авторських прав.

Однак оскільки відеозапис цього інциденту не був повним, суд відкинув його як доказ. «Диск з відеозаписом був оглянутий колегією суддів у судовому засіданні, при цьому зі змісту цього відеозапису не зрозуміло, за допомогою якого саме джерела здійснено відтворення творів, також неможливо встановити, чи відтворено саме ті музичні твори, про які зазначено в акті фіксації», – йдеться у постанові суду.

З огляду на це суд вирішив скасувати попереднє рішення в цій справі і відмовити у позові про порушення авторських прав.