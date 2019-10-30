Львівський суд відпустив на волю вбивцю київського банкіра Сергія Сущева

Слідство довело, що у вбивстві винен водій банкіра, боєць АТО Андрій Марчук

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 09:5314100

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Львівський суд відпустив на волю вбивцю київського банкіра Сергія Сущева
фото архів ZAXID.NET
Автомобіль Range Rover Сергія Сущева знайшли спаленим біля Львова

Залізничний районний суд Львова відпустив на волю атовця Андрія Марчука, звинуваченого у вбивстві президента київського банку «Аркада» Сергія Сущева, яке трапилось у 2015 році. Марчук був водієм та охоронцем Сущева. Про це йдеться у вироку суду, оприлюдненому у Єдиному реєстрі судових рішень.

Як повідомляв ZAXID.NET, 49-річний президент київського банку «Аркада» Сергій Сущев пропав безвісти 18 вересня. Наступного дня неподалік Львова правоохоронці знайшли спалену машину банкіра. У обгорілому Range Rover виявили відкритий і порожній броньований сейф. Пізніше правоохоронці повідомили, що знайшли тіло банкіра у Раковці і затримали підозрюваного у вбивстві – його водія, 29-річного Андрія Марчука. Цікаво, що саме Марчук першим повідомив поліцію про зникнення Сущева.

Слідство встановило, що 18 вересня 2015 року Сергій Сущев разом з водієм Андрієм Марчуком приїхали з на автомобілі Range Rover з Києва у село Раковець на Львівщині. У Раковці чоловіки мали зустрітись із нацгвардійцями, щоб виготовити Сущеву іменну зброю. Припаркувавши автомобіль, Марчук вийшов з нього, дістав з багажника автомат Калашникова АК-47 і тричі вистрілив у Сущева, який був всередині машини. В результаті банкір отримав смертельні поранення у груди та голову. У судовому вироку зазначається, що вбивство Марчук здійснив «на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин».

Щоб приховати сліди злочину, вбивця перевіз тіло Сущева на його ж автомобілі до лісу у село Деревач та замаскував труп гілками і будівельним сміттям. Разом зі спільником – своїм товаришем по службі в АТО Андрієм Яворським він спалив автомобіль, а автомат викинув у водойму неподалік села Красів.

Під час судового засідання 23 жовтня Андрій Марчук свою провину у вбивстві заперечував. Він розповів, що працював на посаді водія заступника наглядової ради банку «Аркада», однак часто виконував доручення Сущева, зокрема, охороняв його з дружиною. Автомат Калашникова, за словами Марчука, він привіз саме Сущеву з зони АТО, де служив снайпером. Після цього зброя незаконно зберігалася у банку.

За словами Марчука, автомат Калашникова та два пістолети йому видали у банку «Аркада» перед поїздкою на Львівщину. За його версією, Сущева вбили невідомі люди, які приїхали у Раківець на автомобілі Toyota.

Андрій Марчук не зізнався у вбивстві банкіра Сергія Сущева (фото Status Quo)

«У Раковці їх зустріли двоє невідомих чоловіків, а далі на дорозі стояв позашляховик Toyota. Один з чоловіків попросив його [Яворського – ред.]вийти з автомобіля Range Rover, а інший чоловік попросив його відкрити багажник, після чого він взяв автомат Калашникова. Тоді він [Яворський– ред.] почув постріли зі зброї і побіг у ліс біля дороги. Коли він переконався, що його життю нічого не загрожує, то двоє чоловіків вже зникли», – таку версію розповів Марчук під час суду.

Після вбивства, за словами Марчука, він перетягнув тіло Сущева у багажник, а потім заховав його у лісі. Пояснень таким своїм діям у суді він не дав, однак наголосив, що згодом сам показав поліції, де шукати тіло банкіра.

Він також розповів, що у шоковому стані розібрав ще в автомобілі автомат Калашникова, частину автомата викинув по дорозі, а іншу викинув у водойму. Через деякий час він прийшов у відділ поліції, де написав заяву про зникнення банкіра.

Галицький райсуд вирішив, що ця версія Марчука не має достатньо доказів. Натомість у слідства є багато доказів щодо винуватості водія і його товариша, який допомагав спалювати автомобіль Сущева.

Розглядаючи цю справу, суд взяв до уваги, що Андрій Марчук є інвалідом ІІ групи, брав участь в АТО та є онкохворим.

Відтак суддя Залізничного райсуду Дмитро Боровков 23 жовтня визнав Андрія Марчука винним в умисному вбивстві Сергія Сущева та призначив йому 8 років позбавлення волі. При цьому термін відбування покарання чоловікові зарахували з моменту його затримання, тобто з 25 вересня 2015 року. Однак за «законом Савченко» Марчуку зарахували день у СІЗО за два, тому термін його покарання фактично сплив і його відпустили на волю.

Побратима Марчука Андрія Яворського, який допомагав спалювати автомобіль Сущева, засудили до 3 років ув’язнення, однак теж відпустили на волю за законом про амністію.

Також суд задовольнив цивільний позов банку «Аркада» до обох чоловіків про стягнення майнової шкоди – 463 229 грн за спалений автомобіль. Марчуку ще доведеться сплатити 1 млн грн моральної компенсації дружині Сущева і 500 тис. грн – сину загиблого банкіра.

Протягом 30 днів з моменту проголошення цього вироку його можна оскаржити в апеляційному суді.

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