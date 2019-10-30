Львівський суд відпустив на волю вбивцю київського банкіра Сергія Сущева

Автомобіль Range Rover Сергія Сущева знайшли спаленим біля Львова

Залізничний районний суд Львова відпустив на волю атовця Андрія Марчука, звинуваченого у вбивстві президента київського банку «Аркада» Сергія Сущева, яке трапилось у 2015 році. Марчук був водієм та охоронцем Сущева. Про це йдеться у вироку суду, оприлюдненому у Єдиному реєстрі судових рішень.

Як повідомляв ZAXID.NET, 49-річний президент київського банку «Аркада» Сергій Сущев пропав безвісти 18 вересня. Наступного дня неподалік Львова правоохоронці знайшли спалену машину банкіра. У обгорілому Range Rover виявили відкритий і порожній броньований сейф. Пізніше правоохоронці повідомили, що знайшли тіло банкіра у Раковці і затримали підозрюваного у вбивстві – його водія, 29-річного Андрія Марчука. Цікаво, що саме Марчук першим повідомив поліцію про зникнення Сущева.

Слідство встановило, що 18 вересня 2015 року Сергій Сущев разом з водієм Андрієм Марчуком приїхали з на автомобілі Range Rover з Києва у село Раковець на Львівщині. У Раковці чоловіки мали зустрітись із нацгвардійцями, щоб виготовити Сущеву іменну зброю. Припаркувавши автомобіль, Марчук вийшов з нього, дістав з багажника автомат Калашникова АК-47 і тричі вистрілив у Сущева, який був всередині машини. В результаті банкір отримав смертельні поранення у груди та голову. У судовому вироку зазначається, що вбивство Марчук здійснив «на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин».

Щоб приховати сліди злочину, вбивця перевіз тіло Сущева на його ж автомобілі до лісу у село Деревач та замаскував труп гілками і будівельним сміттям. Разом зі спільником – своїм товаришем по службі в АТО Андрієм Яворським він спалив автомобіль, а автомат викинув у водойму неподалік села Красів.

Під час судового засідання 23 жовтня Андрій Марчук свою провину у вбивстві заперечував. Він розповів, що працював на посаді водія заступника наглядової ради банку «Аркада», однак часто виконував доручення Сущева, зокрема, охороняв його з дружиною. Автомат Калашникова, за словами Марчука, він привіз саме Сущеву з зони АТО, де служив снайпером. Після цього зброя незаконно зберігалася у банку.

За словами Марчука, автомат Калашникова та два пістолети йому видали у банку «Аркада» перед поїздкою на Львівщину. За його версією, Сущева вбили невідомі люди, які приїхали у Раківець на автомобілі Toyota.

Андрій Марчук не зізнався у вбивстві банкіра Сергія Сущева (фото Status Quo)

«У Раковці їх зустріли двоє невідомих чоловіків, а далі на дорозі стояв позашляховик Toyota. Один з чоловіків попросив його [Яворського – ред.]вийти з автомобіля Range Rover, а інший чоловік попросив його відкрити багажник, після чого він взяв автомат Калашникова. Тоді він [Яворський– ред.] почув постріли зі зброї і побіг у ліс біля дороги. Коли він переконався, що його життю нічого не загрожує, то двоє чоловіків вже зникли», – таку версію розповів Марчук під час суду.

Після вбивства, за словами Марчука, він перетягнув тіло Сущева у багажник, а потім заховав його у лісі. Пояснень таким своїм діям у суді він не дав, однак наголосив, що згодом сам показав поліції, де шукати тіло банкіра.

Він також розповів, що у шоковому стані розібрав ще в автомобілі автомат Калашникова, частину автомата викинув по дорозі, а іншу викинув у водойму. Через деякий час він прийшов у відділ поліції, де написав заяву про зникнення банкіра.

Галицький райсуд вирішив, що ця версія Марчука не має достатньо доказів. Натомість у слідства є багато доказів щодо винуватості водія і його товариша, який допомагав спалювати автомобіль Сущева.

Розглядаючи цю справу, суд взяв до уваги, що Андрій Марчук є інвалідом ІІ групи, брав участь в АТО та є онкохворим.

Відтак суддя Залізничного райсуду Дмитро Боровков 23 жовтня визнав Андрія Марчука винним в умисному вбивстві Сергія Сущева та призначив йому 8 років позбавлення волі. При цьому термін відбування покарання чоловікові зарахували з моменту його затримання, тобто з 25 вересня 2015 року. Однак за «законом Савченко» Марчуку зарахували день у СІЗО за два, тому термін його покарання фактично сплив і його відпустили на волю.

Побратима Марчука Андрія Яворського, який допомагав спалювати автомобіль Сущева, засудили до 3 років ув’язнення, однак теж відпустили на волю за законом про амністію.

Також суд задовольнив цивільний позов банку «Аркада» до обох чоловіків про стягнення майнової шкоди – 463 229 грн за спалений автомобіль. Марчуку ще доведеться сплатити 1 млн грн моральної компенсації дружині Сущева і 500 тис. грн – сину загиблого банкіра.

Протягом 30 днів з моменту проголошення цього вироку його можна оскаржити в апеляційному суді.