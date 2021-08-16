Підлітка впіймали на вул. Любінській, коли він ховав закладки з амфетаміном у кущах

Залізничний районний суд виніс вирок неповнолітньому закладчику амфетаміну у Львові. Його звільнили від покарання, враховуючи щире каяття та хорошу характеристику підлітка.

Поліція зафіксувала кілька випадків протягом березня-квітня 2021 року, коли неповнолітній хлопець разом зі своїми знайомими продавав амфетамін через Telegram. Роль юнака полягала у тому, що він розкладав пакетики з амфетаміном у схованки, а його колеги вели Telegram-канал та координували продаж наркотиків. Такі закладки виявили на вул. Римлянина, вул. Любінській, перехресті Любінська-Виговського. Юнака затримали на гарячому 8 квітня з 13 пакетиками амфетаміну на вул. Любінській.

У судовому засіданні 10 серпня неповнолітній закладчик визнав свою провину. Він пояснив, що виховувався в сім`ї без батька, і перебуває у дуже скрутному становищі. При цьому хлопець мав давати гроші мамі та сестрі та доглядати бабцю.

«У зв'язку зі збігом тяжких особистих обставин та відсутністю життєвого досвіду вирішив тимчасово заробити, відгукнувшись на оголошення із пропозицією здійснювати закладки наркотичних засобів. У скоєному щиро розкаюється, жалкує про свій вчинок», – цитуються пояснення юнака у судовому вироку.

Суддя Дмитро Боровков вирішив, що покарати злодія можна без ізоляції його від суспільства. Він взяв до уваги щире каяття хлопця, його активну громадську позицію. Таким чином суд вирішив звільнити хлопця від покарання з іспитовим терміном два роки. Окрім того, юнак має сплатити державі 27,9 тис. грн судових витрат.