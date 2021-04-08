У чоловіка виявили 13 пакетиків з амфетаміном

У четвер, 8 квітня, на вул. Любінській у Львові поліцейські виявили закладчика наркотиків. Чоловіка затримали завдяки зверненню мешканців, які повідомили, що невідомий чоловік щось шукає на клумбі біля багатоповерхівки.

Поліцейські, які прибули на виклик, виявили у чоловіка 13 пакетиків із амфетаміном.

«Близько 15:30 до поліції надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що підозріла особа порпається у клумбі під однією з багатоповерхівок на вул. Любінській у Львові. Як встановили правоохоронці, львів’янин здійснював закладки наркотиків. Поліцейські вилучили у нього 13 пакетиків із речовиною, схожою на амфетамін», – повідомили у поліції.

Фото поліції

Вилучене скерували на експертизу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, правоохоронці проводять необхідні слідчі дії.