Галицький районний суд визнав винною Світлану Пікту в колабораційній діяльності

Галицький районний суд Львова заочно засудив Світлану Пікту до 12 років ув’язнення. Вона працювала військовою кореспонденткою російського телеканалу та поширювала пропагандистські матеріали з окупованих територій України.

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За матеріалами вироку, Світлана Пікта поширювала у Facebook та «ВКонтакте» дописи й відео на підтримку російської агресії та окупації українських територій. Зокрема, у квітні 2024 року вона назвала захоплення Вугледара «звільненням», а в грудні того ж року поширила відео із твердженнями про нібито злочини українських військових у Селидовому.

У березні 2025 року жінка називала дії російських військових «звільненням» Дебальцевого, а українські формування — «терористичними» та «екстремістськими». Також вона публікувала матеріали про окупований Часів Яр і поширювала твердження, що місто є плацдармом для подальшого наступу російських військ на Краматорськ і Слов’янськ.

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У листопаді 2025 року Пікта опублікувала допис про отримання медалі від окупаційної адміністрації за роботу воєнною кореспонденткою на захоплених Росією територіях.

Галицький районний суд визнав винною Світлану Пікту в колабораційній діяльності – співпраці з Росією та її окупаційною адміністрацією. Справу розглянули заочно, без присутності обвинуваченої.

Окрім 12 років ув’язнення, суд заборонив Пікті протягом 15 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Також із неї постановили стягнути 42,8 тис. грн витрат на експертизи. Вирок можна оскаржити до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів.

Що відомо про Світлану Пікту

Світлана Пікта народилася в Росії, однак має українське громадянство. Тривалий час вона жила на Донеччині, а з 1999 року мешкала в Києві.

Широкого розголосу її діяльність набула у 2017 році через скандал у київській школі, де навчалися її діти. Тоді Пікта виступила проти збору гуманітарної допомоги та речей для українських військових у зоні АТО. Вона називала українських військовослужбовців «вбивцями» та поширювала проросійські твердження.

Після суспільного розголосу, конфліктів із громадськістю та потрапляння до бази «Миротворець» у 2018 році Пікта разом із родиною переїхала до Ярославля в Росії. У російських медіа вона представляла себе як «біженку з Києва», яка нібито постраждала за «російську мову та правду».