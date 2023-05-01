Сихівській районний суд Львова звільнив від покарання киянку, яка у липні минулого року вбила чоловіка ударом ножа у серце. Як встановило слідство, жінка захищалася від львів'янина, який підійшов до неї повністю голим та спробував вступити з нею в інтимні стосунки. Вирок був оголошений 19 квітня.

У реєстрі судових рішень не вказано ані імені, ані віку засудженої, проте з порталу судової влади відомо, що йдеться про Юлію Басулу, яка є киянкою, зараз не працює і раніше судима не була.

Минулого року жінка кілька тижнів проживала із львів'янином у його квартирі. Вбивство сталося 25 липня, коли вони сварилися між собою на кухні. Як відомо з матеріалів справи, п'яний чоловік підійшов до жінки та почав вимагати у неї вступити з ним у статеві стосунки, проте отримав відмову.

Тоді чоловік вийшов з кухні, але через деякий час повернувся вже повністю голим та знову почав вимагати від жінки сексу, інакше погрожував їй фізичною розправою.

«Побоюючись за своє життя, керуючись умислом, який виник раптово стоячи навпроти схопила правою рукою кухонний ніж, який перебував на поверхні кухонної тумбочки, і умисно нанесла ним один удар в ділянку грудної клітки зліва», – йдеться у матеріалах справи. Львів'янин помер на місці.

На суді жінка визнала свою провину і розповіла, що мешкала з вбитим чоловіком приблизно 2-3 тижні. Вбитий неодноразово намагався до неї застосувати фізичну силу та чіплявся.

Киянку судили за статтею про умисне вбивство через перевищення меж самооборони. Суддя Сихівського суду Назарій Дулебко призначив жінці 1 рік та 6 місяців позбавлення волі, проте звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.