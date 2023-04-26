Потерпіла 54-річна мешканка Заставни померла на місці

53-річного мешканця Чернівецької області засудили до восьми років позбавлення волі за умисне вбивство жінки. Відомо, що потерпіла була співмешканкою засудженого, між ними стався конфлікт і чоловік вдарив 54-річну жінку ножем у шию. Свою вину у вбивстві співмешканки буковинець не визнав.

Як у середу, 26 квітня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, йдеться про випадок, що стався у липні 2022 року у місті Заставна. «Після спільного розпивання алкогольних напоїв за місцем свого проживання, 53-річний житель Заставни наніс своїй співмешканці смертельне ножове поранення. Крім того, під час огляду місця злочину правоохоронці виявили та вилучили у чоловіка спортивно-мисливські патрони, які він зберігав без відповідного дозволу», – йдеться у повідомленні.

У суді 53-річний чоловік свою вину не визнав. Відтак суд взяв до уваги доводи прокурора і визнав мешканця Заставни винним в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). За скоєне чоловік отримав вісім років позбавлення волі.