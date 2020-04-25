Львівський суддя заявив про тиск франківської депутатки у справі сміттєпереробного заводу

Завдяки незвичній агітації, де замість її обличчя був портрет мера Івано-Франківська, народна депутатка від «Свободи» Оксана Савчук стала відомою ще під час виборчої кампанії

Суддя Львівського окружного адмінсуду Зіновій Гавдик заявив про спробу впливу і тиск з боку народної депутатки Оксани Савчук (ВО «Свобода») з Івано-Франківська при розгляді справи про будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. Про втручання депутатки суддя заявив у Вищу раду правосуддя, яка після цього вирішила поскаржитись до Верховної Ради на дії Оксани Савчук.

У заяві судді Зіновія Гавдика вказано, що на адресу суду надійшло депутатське звернення Оксани Савчук, яка взагалі не є стороною у цій справі, з вимогою змусити мера Львова письмово підтвердити виконання рішення суду про тимчасове припинення будівництва сміттєпереробного заводу, або покарати мера за невиконання цього рішення. Суд і справді наприкінці січня 2020 року на час розгляду позову до мерії ухвалив рішення про тимчасову зупинку будівництва.

«Народна депутатка Оксана Савчук просить: «1. Розглянути депутатське звернення та зобов’язати суб’єкта владних повноважень Львівського міського голову подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення та у разі наявності підстав притягнути винних осіб до встановленої законом відповідальності. 2. Про результати розгляду депутатського звернення повідомити у строк, встановлений чинним законодавством. Суддя Зіновій Гавдик вважає таке звернення втручанням у його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя у справі, провадження у якій триває», – вказано у повідомленні Вищої ради правосуддя, поширеному 24 квітня.

Оскільки Оксана Савчук не є стороною цієї справи, як зазначила Вища рада правосуддя, то навіть статус народної депутатки не дає їй права втручатися в перебіг конкретних судових справ, а її дії є неприпустимими.

«Звернення народного депутата України як члена парламенту з вимогою чи пропозицією до судів або безпосередньо до суддів з питань здійснення правосуддя у тих чи інших конкретних справах є неприпустимим. Оксана Савчук діяла поза межами повноважень. Такі дії можуть бути розцінені як неправомірний вплив на судову владу, втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя», – вважає Вища рада правосуддя.

У підсумку ВРП поскаржилася на дії депутатки у Верховну Раду, аби там не допускали подальшого втручання Оксани Савчук у діяльність суддів.

Нагадаємо, що Оксана Савчук є єдиною депутаткою у Верховній Раді цього скликання, обраною від ВО «Свобода», обраною від Івано-Франківська. При цьому міське сміттєзвалище в Івано-Франківську перебуває у критичному стані, як зрештою і у багатьох інших містах України.

Додамо також, що розгляд справи про будівництво сміттєпереробного заводу у Львові вже завершений. Кілька днів тому Львівський окружний адміністративний суд остаточно закрив провадження щодо визнання незаконним рішення про будівництво заводу, що дозволяє нарешті розгорнути повноцінне будівництво.