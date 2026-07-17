Головний корпус ЛНУ імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ) відкриває нові сучасні освітні програми на освітньому рівні «магістр». В університеті повідомили, що програми розроблені у тісній співпраці з провідними експертами галузей.

«Наша мета – підготувати висококласних фахівців, які готові відповідати на виклики сучасного ринку праці, розвивати високотехнологічний сектор та активно долучатися до відбудови України. Станьте архітекторами майбутнього – обирайте інноваційні траєкторії успіху!», – повідомили у ЛНУ імені Івана Франка.

Нові освітні програми для вступників на магістратуру 2026:

«Цифровий менеджмент» (економічний факультет);

«Смарт-врядування територіальних громад» (факультет управління фінансами та бізнесу);

«Міжнародна безпека та стратегічний аналіз» (факультет міжнародних відносин);

«Абілітація та психологічний супровід» (факультет педагогічної освіти);

«Корекційна психопедагогіка. Інклюзивна освіта» (факультет педагогічної освіти);

«Молекулярні біотехнології та біоінженерія» (біологічний факультет).

«Ми постійно оновлюємо освітні програми, щоб вони відповідали вимогам часу. Зараз робимо акцент на міждисциплінарних програмах, адже вузькоспеціалізованому фахівцю сьогодні важче бути конкурентоспроможним. Відтак повинна бути гнучка освітня система, яка поєднує як потреби часу, так і традиції, запити ринку праці та суспільства», – розповідав ZAXID.NET ректор ЛНУ імені Івана Франка Роман Гладишевський.

Прочитати велике інтерв’ю ректора ЛНУ імені Івана Франка Романа Гладишевського про перший рік на посаді, розвиток університету, вплив ШІ на освіту та намір перейти на систему трирічного бакалаврату можна за посиланням.

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