Ціни для вступників на контракт зросли до 30%

У 2026 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка ціни для вступників на контракт зросли до 30%. Ректор Роман Гладишевський у інтерв’ю ZAXID.NET розповів причину.

«Я стараюсь уникати терміну “підвищення вартості”, я б говорив про встановлення актуальної вартості. Ми робимо ціни відповідними до індикативної вартості підготовки фахівців. Є постанова Кабінету Міністрів України, яка передбачає наближення контрактної вартості навчання до реальних витрат. Університет є у межах загальнодержавної політики формування цін», – сказав ректор ЛНУ імені Івана Франка.

Цьогоріч ціни для вступників зросли у всіх університетах. Це пов’язано, зокрема, із збільшенням зарплат освітянам на 50%. Роман Гладишевський розповів, що в університеті шукають способи підтримки вступників.

«Ми також багато працюємо та спілкуємося з Міністерством освіти та науки України щодо державних грантів, які частково покривають вартість навчання. У нас в університеті приблизно дві тисячі студентів першого і другого курсів скористалися грантовою підтримкою. Ми також шукаємо інші джерела, щоб підтримати студентів, до прикладу, розвиваємо систему іменних стипендій», – додав Роман Гладишевський.

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Ректор Роман Гладишевський також назвав, які спеціальності найчастіше обирають вступники.

Прочитати велике інтерв’ю ректора ЛНУ імені Івана Франка Романа Гладишевського про перший рік на посаді, розвиток університету, вплив ШІ на освіту та намір перейти на систему трирічного бакалаврату можна за посиланням.

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